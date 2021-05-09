"Яке ж позорище": росіянку рознесли за номер для Євробачення 2021
Євробачення 2021 стартує 18 травня, але конкурсанти вже відправилися в Роттердам, щоб підготуватися до виступів. 8 травня учасники відточували свої номери на сцені Ahoy Arena - серед них і учасниця від Росії Manizha. Анонс конкурсного номера припав до душі не всім, а дехто назвав це ганьбою.
Відео з репетиції Manizha і її пісні Russian Woman з'явилося в мережі.
На ньому ексцентрична реп-виконавиця смішно рухається в гігантській сукні-горі. Наряд нагадує ляльку, яку надягають на самовар в традиційному російському чаюванні.
Гігантський наряд оснащений коліщатками, завдяки якому він пересувається по сцені. А на словах "встала і пішла" Manizha відчиняє сукню і виходить з неї в червоному комбінезоні.
Відео: Manizha показала репетицію для Євробачення 2021
Хто така Manizha
Повне ім'я артистки - Маніжа Далерівна Сангін. Вона за національністю таджичка - народилася в Душанбе в 1991 році. Її називають російською співачкою таджицького походження.
Крім музичної творчості артистка займає активну громадянську позицію. Зокрема, вона бореться з нав'язаними медіа стандартами краси.
Не всі шанувальники зацінили дивний номер
У коментарях номер порівняли з російським самоваром, а також згадали провальний виступ Юлії Самойлової в 2018 році.
Ось що пишуть в коментарях:
- Яке ж позорище
- Раніше були такі великі ляльки на чайниках, що б зберігалося тепло, дуже нагадує.
- Юлія Самойлова була на горі, тепер Маніжа сама гора.
- Ще одна гора на початку? Що це?
- З таким номером ми програємо, це жах.
Нагадаємо, що Євробачення 2021 проходитиме на Ahoy Arena в місті Роттердам (Нідерланди) з 18 по 22 травня.
Раніше ми писали, що українці вже вирушили на Євробачення.