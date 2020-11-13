К каким последствиям приводит отказ от углеводов: не делайте этого

Отказ от углеводов – мечта, а иногда и реальный план большинства худеющих. Однако многие не обращают внимание на то, что низкоуглеводные диеты не исключают полностью продукты, содержащие углеводы. Врач рассказала, в чем опасность отказа от углеводов и как это влияет на организм человека. Об этом пишет немецкое издание BR 24.

Эксперт по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел назвала главные причины оставить в рационе углеводы. Ученая отметила, что углеводы являются поставщиками энергии. Если организму не хватает глюкозы, содержащейся в углеводах, происходит снижение уровня сахара. Из-за этого человек чувствует усталость и слабость. Помимо хронической усталости могут развиться и другие состояния.

Среди других последствий отказа от углеводов врач перечислила:

Усиление тяги к еде. Нестабильный уровень сахара в крови вызывает тягу к еде, что дает обратный результат при попытках похудеть. Поэтому многие срываются с низкоуглеводной диеты спустя несколько дней.

Неприятный запах изо рта. Если в организме не хватает углеводов, он начинает преобразовывать в них жировые запасы. Затем он переходит в состоянии кетоза и начинает выделять химические соединения – кетоны – через рот, из-за чего и появляется неприятный запах изо рта.

Жалобы на пищеварение. В отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, продукты, богатые углеводами, обычно содержат много клетчатки. Это необходимо для нормального пищеварения. Недостаток клетчатки приводит к запорам.

Головная боль и недостаток концентрации. Чтобы снабжать мозг энергией, организму нужна глюкоза. Если ее нет, человек часто не может сосредоточиться. Кроме того, падение уровня сахара в крови часто приводит к головным болям.

Напомним, что ранее врач рассказала, как правильно питаться при COVID-19.

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