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За какие высказывания в интернете могут наказать: грозит уголовная ответственность

Автор: Анна Шиканова

В законе Украины "Об информации" есть определения фраз, за которые можно получить наказание. Уголовная, дисциплинарная или административная ответственность грозит тем, кто пропагандирует войну, насилие и жестокость.

Какая ответственность грозит за отдельные высказывания и что такое "язык вражды", рассказала юрист Елена Ипатенко в эфире "Украинского радио".

Она объяснила, что язык вражды – это публичная речь, в которой выражается ненависть или поощряется насилие в отношении лица или группы лиц на основании расы, религии, пола или сексуальной ориентации. Такое определение указано в Кембриджском словаре и ни в украинском законодательстве, ни в международном нет единого толкования.

В Украине высказывания регламентируются несколькими законами: "Об информации", "О печатных средствах массовой информации", "О телевидении и радиовещании".

За что можно понести наказание

Если в вашей письменной или устной речи есть такие высказывания, то вы можете понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность:

  • призывы к свержению конституционного строя
  • призывы к нарушению территориальной целостности Украины
  • пропаганда войны, насилия, жестокости
  • разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды
  • призывы к совершению террористических актов
  • посягательство на права и свободы человека

За что может наступить уголовная ответственность:

  • публичные призывы к захвату государственной власти
  • призывы к изменению территории или государственной границы Украины
  • призывы к совершению террористического акта
  • нарушение равноправия граждан в связи с их религиозными убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, инвалидностью и прочее
  • публичные призывы к погромам, уничтожению имущества, захвату зданий
  • распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость
  • публичные призывы к развязыванию военного конфликта
  • пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов

Как могут наказать

За нарушение виновник несет гражданскую, административную и уголовную ответственность по ст. 161 Уголовного кодекса Украины за дискриминацию любого рода. Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничением свободы сроком на 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, ранее мы писали о том, имеет ли учитель право выгонять ребенка с урока.

А также мы рассказывали о том, что Tesla выплатит штраф в 137 млн долларов из-за расовой дискриминации.

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