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Какие виды физических упражнений не помогают похудеть и почему

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Суббота 25 декабря 2021 17:25
Какие виды физических упражнений не помогают похудеть и почему Фото: Какие виды спорта не помогут похудеть (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не все виды физической нагрузки способны принести ожидаемый результат в виде похудения и тонуса мышц. Если у вас нет прогресса и вы не видите эффекта от занятия спортом, возможно, вы делаете что-то не так.

Специалисты назвали три вида физической активности, которые могут оказаться совершенно бесполезными. Об этом пишет М24.

Велоспорт

Использование транспортного средства для постоянной физической нагрузки – это хорошо.

Но на самом деле велоспорт не сильно отличается от мотоспорта. Защиты для организма человека очень мало и порой такой вид спорта становится даже опасным.

Можно с помощью велоспорта накачать определенные мышцы, но комплексного подхода в нем нет. Похудеть с помощью только велоспорта не получится.

Упражнения для пресса

Обычно это комплекс упражнений для тренировки прямых мышц живота с помощью скручивания или подъема корпуса. Но такие упражнения не помогают сжигать жир.

Такие упражнения помогают укрепить прямые мышцы живота и не более. Также упражнения для бицепсов помогают укрепить бицепсы, а не сжечь жир.

Планка

Это упражнение стало настолько популярным, что его начали считать панацей от всех проблем. В том числе ее называют эффективной для похудения.

Но это не так. Планка – прекрасное упражнение, но она не укрепляет стенки пресса.

Она помогает приобрести тонус для некоторых мышц спины, живота, бедер и ягодиц. В целом, планка помогает сформировать опору для тела, но не похудеть.

Напомним, ранее мы писали о том, какое упражнение поможет вам изменить свою фигуру за один месяц.

А также рассказывали о том, какой вид спорта поможет снизить стресс и похудеть.

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