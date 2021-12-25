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Які види фізичних вправ не допомагають схуднути і чому

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Субота 25 грудня 2021 17:25
Які види фізичних вправ не допомагають схуднути і чому Фото: Які види спорту не допоможуть схуднути (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не всі види фізичного навантаження здатні принести очікуваний результат у вигляді схуднення і тонусу м'язів. Якщо у вас немає прогресу і ви не бачите ефекту від заняття спортом, можливо, ви робите щось не так.

Фахівці назвали три види фізичної активності, які можуть виявитися абсолютно марними. Про це пише М24.

Велоспорт

Використання транспортного засобу для постійного фізичного навантаження - це добре.

Але насправді велоспорт не сильно відрізняється від мотоспорту. Захисту для організму людини дуже мало і часом такий вид спорту стає навіть небезпечним.

Можна за допомогою велоспорту накачати певні м'язи, але комплексного підходу в ньому немає. Схуднути за допомогою тільки велоспорту не вийде.

Вправи для преса

Зазвичай це комплекс вправ для тренування прямих м'язів живота за допомогою скручування або підйому корпусу. Але такі вправи не допомагають спалювати жир.

Такі вправи допомагають зміцнити прямі м'язи живота і не більше. Бо вправи для біцепсів допомагають зміцнити біцепси, а не спалити жир.

Планка

Ця вправа стала настільки популярною, що її почали вважати панацею від усіх проблем. У тому числі її називають ефективною для схуднення.

Але це не так. Планка - прекрасна вправа, але вона не зміцнює стінки преса.

Вона допомагає отримати тонус для деяких м'язів спини, живота, стегон і сідниць. В цілому, планка допомагає сформувати опору для тіла, але не схуднути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка вправа допоможе вам змінити свою фігуру за один місяць.

А також розповідали про те, який вид спорту допоможе знизити стрес і схуднути.

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