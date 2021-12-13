Это упражнение в течении одного месяца полностью поменяет вашу фигуру: секретный лайфхак для похудения

Похудеть за 30 дней можно довольно легко. Достаточно сбалансировать свою диету и прибавить к этому физические упражнения. И обязательно включить в ежедневную зарядку один важный элемент.

Какое упражнение помогло известному видеоблогеру похудеть на 15 кг за один месяц, рассказали в издании Men`s Health.

Герой нового видеоролика о похудении был очень недоволен своим внешним видом. Мало того, что он весил 100 кг, так еще и внешний вид сильно портил "пивной" животик.

И тогда он к ежедневным упражнениям добавил еще одно. Оно называется Альпинист. Выполняя его по 3 минуты в день, за 30 дней парень добился невероятного результата.

Вес сначала снизился на 13 кг, а потом еще на 2 кг и через 30 дней составил уже 85 кг. Но самое поразительное произошло с внешностью.

От "пивного" живота не осталось и следа, а все остальные мышцы стали подтянутыми, как будто парень год жил в тренажерном зале.

Для упражнения Альпинист не нужно специального оборудования или помещения. Выполнять его очень просто.

Нужно встать в планку, упереться ногами и руками в поверхность. А потом начать поочередно подтягивать к груди ноги.

Такое упражнение в течение 3 минут ежедневно приведет в идеальную форму всю верхнюю часть тела, живот, а также ноги.

Как отмечает блогер, цель не в том, чтобы сделать как можно больше движений, цель – поддерживать хорошую форму.

Он предупредил, что при выполнении этого упражнения нужно быть осторожными – есть риск повредить мышцы у таза. Перед выполнением упражнения Альпинист, нужно обязательно сделать 5-минутную динамическую растяжку.

Какое упражнение может за 30 дней полностью изменить вашу фигуру

Для новичков подойдет и более простое выполнение этого упражнения – с помощью кресла или дивана для поддержки. Это позволит снять часть напряжения с тела.

Далее – 15 секунд упражнение нужно выполнять с максимальным усилием. В целом достаточно посвятить упражнению 3 минуты ежедневно.

"По мере того, как вы становитесь более здоровыми и привыкаете к упражнению альпинист, вы можете увеличивать количество интервалов, которые вы выполняете во время тренировки и сокращать время восстановления между ними", - подчеркнул блогер.