Какие вакансии для подработки предлагают в Украине сейчас: берут даже без опыта

По данным OLX Работа, на рынке труда вырос спрос на полную занятость и на временную подработку. Работодатели готовы нанимать сейчас на временную занятость, чтобы выполнить срочные задачи.

Какую предлагают сейчас работу в Украине

Больше всего сейчас подработки в сфере рабочих вакансий - это временная работа или частичная занятость.

В строительной сфере есть вакансии для разнорабочих. Зарплаты от 700 до 1550 гривен за услугу или за смену.

Много предложений есть в сфере транспорта - больше всего для водителей. За месяц можно на такой работе получить от 17,8 до 25 тысяч гривен. Оплата зависит от типа занятости.

Предлагают вакансии и в сфере клининга. Уборщицам в среднем платят от 1,5 тысячи гривен на подработке и до 9 тысяч гривен на временной работе.

Есть предложения неполной занятости для нерабочих специальностей. К примеру, за час работы репетитора сейчас предлагают от 175 до 215 гривен.

Менеджеры по продажам в условиях частичной занятости могут получать сейчас до 11 тысяч гривен.

Топ-10 вакансий для подработки

1. Разнорабочий

2. Водитель

3. Уборщица

4. Репетитор

5. Строитель

6. Грузчик

7. Продавец

8. Няня

9. Домработница

10. Менеджер по продажам

А если нет опыта работы?

На работу без опыта сейчас приглашают в сферу торговли, в строительство, в транспортные перевозки (при наличии водительского удостоверения) и колл-центры.

Самую большую зарплату сейчас предлагают водителям и операторам колл-центров - 25-27 тысяч гривен.

Топ-10 вакансий для соискателей без опыта работы