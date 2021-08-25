Какие справки нужны ученикам для обучения в школе: важное объяснение

В Украине уже через неделю школьники пойдут в школу. И как всегда перед началом учебного года они должны пройти медицинское обследование.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
В целом школьникам необходимо иметь две медицинские справки для обучения в школе.
Справка № 086-1/о
Эта справка важна, ведь она свидетельствует о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Выдать ее может только педиатр или семейный врач после осмотра ребенка.
Кроме того, врач еще может направить ребенка на вакцинацию, дополнительные анализы или к узким специалистам.
Ученики должны проходить медицинский осмотр один раз в год. Однако, необязательно делать это перед самым учебным годом.
Важно, что можно перенести поход к врачу на любое другое время, чтобы не образовывать очередей перед первым сентября.
По словам руководителя главного управления среднего и дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, більшостям школьников перед 1 сентября не нужна медицинская справка, их можно предоставить в течение учебного года.
Также он добавил, что невозможно, чтобы накануне учебного года все семейные врачи одновременно обследовали и выдали справки таком огромном количестве детей.
В Центре общественного здоровья добавляют, что медицинские осмотры учащихся являются бесплатными. А для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач должен создать электронное направление.
Справка № 063/о
Это так называемая карта профилактических прививок. В ней содержится вся информация о проведенных прививки или ревакцинации. Эту справку могут попросить принести, если ваш ребенок изменил школу или делал плановые, или пропущенные прививки.
Если ребенок был вакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, то ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию, и эту справку приносить не нужно.
В Минюсте ранее заявили, что дети, не получившие профилактические прививки без медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.
"Не стоит покупать справку или договариваться с врачом, чтобы он или она написала там то, что вам нужно. Профилактические осмотры - это возможность вовремя выявить нарушения у детей и вовремя начать лечение. Ответственность родителей заключается в том, чтобы ребенок действительно прошел этот осмотр", – отмечают в центре.
Добавим, что школьников, в отличие от учителей, вакцинироваться против COVID-19 не заставляют, хотя это могут сделать дети от 12 лет.
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