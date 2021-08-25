Какие справки нужны ученикам для обучения в школе: важное объяснение

Какие справки необходимо иметь

В целом школьникам необходимо иметь две медицинские справки для обучения в школе.

Справка № 086-1/о

Эта справка важна, ведь она свидетельствует о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Выдать ее может только педиатр или семейный врач после осмотра ребенка.

Кроме того, врач еще может направить ребенка на вакцинацию, дополнительные анализы или к узким специалистам.

Медосмотр для первоклассников

Первокласснику нужно посетить таких врачей и пройти такие анализы:

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

анализ крови на гемоглобин и другие анализы по показаниям.

Медосмотр для учащихся 2 - 11 классов

Ученики должны проходить медицинский осмотр один раз в год. Однако, необязательно делать это перед самым учебным годом.

Важно, что можно перенести поход к врачу на любое другое время, чтобы не образовывать очередей перед первым сентября.

По словам руководителя главного управления среднего и дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, більшостям школьников перед 1 сентября не нужна медицинская справка, их можно предоставить в течение учебного года.

Также он добавил, что невозможно, чтобы накануне учебного года все семейные врачи одновременно обследовали и выдали справки таком огромном количестве детей.

В Центре общественного здоровья добавляют, что медицинские осмотры учащихся являются бесплатными. А для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач должен создать электронное направление.

Справка № 063/о

Это так называемая карта профилактических прививок. В ней содержится вся информация о проведенных прививки или ревакцинации. Эту справку могут попросить принести, если ваш ребенок изменил школу или делал плановые, или пропущенные прививки.

Если ребенок был вакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, то ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию, и эту справку приносить не нужно.

В Минюсте ранее заявили, что дети, не получившие профилактические прививки без медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.

"Не стоит покупать справку или договариваться с врачом, чтобы он или она написала там то, что вам нужно. Профилактические осмотры - это возможность вовремя выявить нарушения у детей и вовремя начать лечение. Ответственность родителей заключается в том, чтобы ребенок действительно прошел этот осмотр", – отмечают в центре.

Добавим, что школьников, в отличие от учителей, вакцинироваться против COVID-19 не заставляют, хотя это могут сделать дети от 12 лет.