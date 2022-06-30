Какие продукты и напитки лучше не брать с собой на пляж: могут быть плохие последствия

С приходом жары многие мечтают как можно больше времени проводить на пляже. И конечно же, нужно взять с собой что-нибудь перекусить! Однако дважды подумайте, прежде чем упаковывать некоторые продукты и напитки в свою пляжную сумку.

Употребление неправильных продуктов может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Более того, некоторые продукты питания и напитки могут даже сделать вас более чувствительными к ультрафиолетовым лучам, пишет Eat this, not that!

Эти 10 продуктов лучше не брать с собой на пляж:

Белое вино

Да, оно более освежающее, чем красное, но оставьте Шардоне дома. Недавние исследования показывают, что употребление определенных видов алкоголя, особенно белого вина, может увеличить ваши шансы заболеть меланомой и другими видами рака кожи.

Почему? Потому что этот тип алкоголя лишает вас антиоксидантов и необходимых витаминов, которые помогают вам противостоять вредным солнечным лучам. Еще выше риск у тех, кто выпивает семь и более бокалов в неделю. Тем не менее, красное вино отлично помогает вам избежать этих ужасных ультрафиолетовых лучей.

Говядина

Конечно, лето и гамбургер идут рука об руку, как ничто другое, но съев один на пляже, вы можете почувствовать себя очень горячо - и не в хорошем смысле. Исследования показывают, что высокое содержание белков и жиров в говядине затрудняет ее переваривание, поэтому организму требуется больше энергии. Результат? Всплеск температуры тела, который может сделать летнюю жару еще более невыносимой.

Кофе

Есть время и место для чашки кофе, но пляж - это не то место. Во-первых, кофе действует как мочегонное средство, а это означает, что его употребление заставит ваше тело выводить больше соли и воды, вызывая обезвоживание.

Кроме того, согласно исследованиюt, кофе, как было показано, способствует высвобождению гастрина, который может увеличить спайки толстой кишки и двигательную активность.

Чай

Подобно кофе, чай выводит из организма воду и натрий, вызывая обезвоживание. Если вы один из тех людей, которым абсолютно необходима доза кофеина, иначе вы перестанете функционировать, обязательно пейте много воды.

Охлажденные напитки со льдом

Нет ничего лучше, чем расслабиться на пляже с ледяным напитком в руке, верно? Что ж, будь то Пина колада или клубничный Дайкири, эти фруктовые напитки не имеют никакой питательной ценности. Наоборот, это сахарные бомбы, которые заставят ваш энергетический уровень взлететь и резко упасть, возможно, вызовут у вас головную боль и определенно оставят вас с раздутым желудком.

Кукуруза

Этот богатый клетчаткой овощ может стать причиной того, что у вас раздуется живот, над которым вы так усердно работали перед выходом на пляж.

Не все виды углеводов легко усваиваются, а кукуруза содержит углеводы, которые организму трудно расщепить. Это может привести к ферментации желудочно-кишечных бактерий и задержанию воздуха и газа, что вызывает вздутие живота.

Овощи семейства крестоцветных

Крестоцветные овощи, такие как капуста, кейл, брокколи и цветная капуста, являются отличными источниками витамина С и насыщающей клетчатки, но они также могут вызвать вздутие живота и газообразование. А кто хочет чувствовать себя так на пляже?

Крендельки

Обычная и, казалось бы, невинная закуска на пляже, крендельки ничем не лучше пакета картофельных чипсов. Это просто натрий, и он превратит ваш живот в воздушный шар быстрее, чем вы успеете попросить глоток воды.

Сухофрукты

Сухофрукты могут быть отличным источником питательных веществ и клетчатки, но они также могут быть проблемными для тех, кто страдает от мальабсорбции фруктозы, которая возникает, когда организму трудно усваивать натуральный сахар. Чтобы ваш живот оставался плоским, уменьшите соотношение сухофруктов и орехов в готовых смесях и отдайте предпочтение свежим фруктам. Мы рекомендуем арбуз, в котором много воды.

Газированные и сладкие напитки

Тут речь идет о мгновенном раздувании; мы не уверены, почему кто-то захочет пить сладкие газированные напитки на пляже. Доказано, что сахар ускоряет разрушение коллагена, что может привести к появлению целлюлита. Хотя сладкое содержится во всем, от хлеба до хлопьев, его больше всего в подслащенных напитках, таких как переработанные соки, энергетические напитки, газированные напитки и даже ваша любимая диетическая газировка. Придерживайтесь воды на пляже, и вы будете чувствовать себя и выглядеть лучше.