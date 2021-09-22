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Какие овощи сейчас заготовить на зиму: украинцам дали важные советы

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Среда 22 сентября 2021 15:13
Какие овощи сейчас заготовить на зиму: украинцам дали важные советы Фото: Какие овощи заморозить на зиму (freepic. com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон свежих овощей в Украине подходит к концу. Урожай собран и овощи дешеветь больше не будут. Самое время делать заготовки на зиму с помощью морозильной камеры.

Какие овощи лучше всего сейчас сохранить на зиму рассказали в сюжете ТСН.

Какие овощи сейчас лучше покупать

Продавцы на рынке говорят, что еще недели 2-3 и свежих овощей не станет, поэтому позаботиться об их заготовке стоит уже немедленно.

Сейчас еще можно купить перцы, помидоры, баклажаны по адекватным ценам. Уже скоро их ждет резкое подорожание.

Например, баклажаны уже стоят от 25 до 30 гривен за килограмм, хотя еще неделю назад они были по 15 гривен.

Перцы еще "держатся". За килограмм этого овоща просят от 20 гривен.

Экономисты в своих прогнозах неутешительны - овощи больше дешеветь в этом сезоне не будут.

"Как только исчезнут овощи из открытого грунта, на рынке появятся импортные продукты", - расксазал экономист.

Как мы ранее писали, в Украине за последнюю неделю существенно подорожали ягоды.

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