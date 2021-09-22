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Які овочі зараз заготовити на зиму: українцям дали важливі поради

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Середа 22 вересня 2021 15:13
Які овочі зараз заготовити на зиму: українцям дали важливі поради Фото: які овочі заморозити на зиму (freepic. com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон свіжих овочів в Україні добігає кінця. Урожай зібраний і овочі дешевшати більше не будуть. Саме час робити заготовки на зиму за допомогою морозильної камери.

Які овочі найкраще зараз зберегти на зиму розповіли в сюжеті ТСН.

Які овочі зараз краще купувати

Продавці на ринку кажуть, що ще тижні 2-3 і свіжих овочів не стане, тому подбати про їх заготівлі варто вже негайно.

Зараз ще можна купити перці, помідори, баклажани за адекватними цінами. Вже скоро їх чекає різке подорожчання.

Наприклад, баклажани вже коштують від 25 до 30 гривень за кілограм, хоча ще тиждень тому вони були по 15 гривень.

Перці ще "тримаються". За кілограм цього овоча просять від 20 гривень.

Економісти в своїх прогнозах невтішні - овочі більше дешевшати в цьому сезоні не будуть.

"Як тільки зникнуть овочі з відкритого грунту, на ринку з'являться імпортні продукти", - розповів економіст.

Як ми раніше писали, в Україні за останній тиждень істотно подорожчали ягоди.

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