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Какие медуслуги в Украине предоставляются младенцам бесплатно: перечень и разъяснение

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Воскресенье 22 мая 2022 18:21
Какие медуслуги в Украине предоставляются младенцам бесплатно: перечень и разъяснение Фото: какие бесплатные медицинские услуги предоставляются самым маленьким украинцам (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине по программе медицинских гарантий родители могут получить ряд необходимых медуслуг для детей бесплатно, в том числе такие дорогостоящие, как неонатальная помощь.

Об этом говорится в разъяснениях Национальной службы здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что при рождении ребенка для матери и малыша доступны все необходимые медицинские услуги, среди которых лабораторные и инструментальные исследования.

Для младенца доступны скрининг врожденных пороков сердца, проверка слуха, прививки в соответствии с календарем, забор крови для неонатального скрининга, а при необходимости - первичная реанимация и стабилизация состояния, а также профилактические меры, если ребенок рожден от ВИЧ-положительной женщины.

"Если ребенок родился преждевременно или со сложной патологией, он получит медицинскую помощь в рамках пакета "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях"",- говорится в сообщении.

Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях включает такие услуги:

  • интенсивная терапия;
  • необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
  • круглосуточный уход, в том числе с привлечением родителей;
  • дыхательная поддержка;
  • парентеральное питание;
  • офтальмологический скрининг для детей до 32 недель, или старше 32 недель - по показаниям;
  • консультации всех необходимых специалистов;
  • выхаживание по методу "Кенгуру" (применяется физический контакт между родителями и новорожденным ребенком кожа - к - коже).

Также покрывается перевозку новорожденного выездной неонатальной бригадой неотложки в больницу, предоставляющую услуги новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Программа медицинских гарантий оплачивает больницам реабилитацию преждевременно рожденных или больных детей не только в роддоме, но и позже - до 3 лет жизни ребенка.

Вот перечень бесплатных услуг "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными в течение первых трех лет жизни":

  • первичный осмотр, консультацию необходимых специалистов, установление диагноза;
  • составление индивидуальной программы реабилитации;
  • оценка состояния развития ребенка по пяти сферам, скрининг на выявление расстройств аутистического спектра.

Все эти услуги бесплатны в любых медицинских учреждениях на территории страны, которые заключили соответствующие договоры с НСЗУ.

"То есть молодые родители, которые переехали в другой регион, могут без проблем получить услугу в медицинском учреждении по новому месту пребывания. Ни регистрация, ни предыдущее место жительства при этом не имеют никакого значения", - отмечается в публикации.

Найти медучреждение, где получить бесплатную помощь, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77. Пока информация о перечне заведений на официальном сайте закрыта из соображений безопасности.

Регистрация ребенка

В Службе также напомнили, что благодаря сформированному в электронной системе здравоохранения медицинскому заключению о рождении родители младенца могут получить услуги от государства при рождении ребенка без посещения государственных учреждений на портале "Дія". Это:

  • свидетельство о рождении и внесении информации о ребенке в Реестр пациентов;
  • другие услуги, связанные с помощью государства: денежная помощь родителям, денежная компенсация пакета малыша и т.д.

"Чтобы получить услугу, нужно, чтобы родители имели гражданство Украины и заключать брак в Украине, а ребенок - был рожден в медицинском учреждении, издающем электронные выводы", - объяснили в НСЗУ.

Ранее в Минздраве рассказали, какие бесплатные медицинские услуги могут получить украинцы.

А также мы писали, в каких странах Евросоюзе украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь.

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