Какие бьюти-процедуры нельзя делать утром: могут испортить состояние кожи

Какие утренние процедуры вредят здоровью

Очищение кожи после сна

Многие для умывания использует специальные пенки или гели, но здесь нужно не перестараться. Кожа - это орган, который бесперебойно функционирует 24 часа, утренние ритуалы не повредят. Лучше использовать пенку или другие средства легкой текстуры, а очищающие масла, кремы и бальзамы оставить на вечер. Чем быстрее и "бодрее" будет этот процесс, тем лучше.

Использовать утром скраб

Использовать скраб для отшелушивания отмерших частиц с поверхности кожи нужно. Однако, такую процедуру утром лучше не делать. Все потому, что во время такой процедуры поры открываются, а тональные средства, которые наносят затем, закупоривают кожу.

Поэтому скраб лучше использовать вечером перед сном.

Принимать очень горячий душ

Душ после пробуждения должен быть контрастным. Это поможет окончательно проснуться и станет своеобразной "зарядкой" для сосудов.

Немалую роль здесь играет и гель для душа, а именно аромат, который он распространяет вокруг. Лучше выбирать цитрусовые композиции, ноты апельсина, лимона, мандарина, инжира, свежей зелени и мяты. Они создадут правильное настроение на целый день и помогут окончательно проснуться.

Средства для кожи вокруг глаз

Отмечается, что дренаж и улучшение кровообращения важны утром гораздо больше, чем вечером. Припухлости под глазами снимут правильные гели и кремы. Они не только будут стимулировать кожу, но и помогут продукту лучше впитаться.

Тональный крем и консилер

Утром замаскировать синяки под глазами большим количеством тонального крема не нужно. Лучше пользоваться легкими ВР, СС, DD-кремами или наносить плотный тональный крем, но только одним слоем.

А вот консилер может замаскировать темные круги под глазами. Его нужно наносить по схеме "перевернутого треугольника" и хорошо растушевывать.