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На какие болезни указывает запах изо рта, и когда это угроза жизни

Вторник 22 сентября 2020 09:07
На какие болезни указывает запах изо рта, и когда это угроза жизни
Что означает запах из рта (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Запах изо рта может предупредить про неприятные болезни

Неприятный запах изо рта может указывать на ряд проблем со здоровьем. И хотя чаще всего причина этому - проблема с зубами, иногда плохой запах свидетельствует о более серьезных недугах.

Так, врач-патофизиолог, иммунолог Алла Парецкая перечислила разные виды неприятного запаха изо рта и болезни, про которые он может указывать. Об этом пишет КП.

Медик говорит, что причинами так называемого "галитоза" в первую очередь являются плохие зубы, что вызывает гнилостный запах.

А вот другие запахи говорят об иных недугах. Запах ацетона из рта указывает на кетоацидоз. Когда уровень инсулина становится очень низким и для пополнения энергии организм использует жировые отложения. В ответ формируются кетоны, высокая концентрация которых - яд для организма.

Врачи предупреждают, что кетоацидоз - серьезное состояние, представляющее угрозу для здоровья и жизни.

Если же дыхание пахнет мочой, это говорит о проблемах с почками.

Рыбный запах - нарушение обмена аминокислот, печеночный - указывает на гепатит.

Ранее мы писали, про какие серьезные проблемы со здоровьем может рассказать дрожь в руках.

Также сообщалось, что означает боль в груди, когда такой признак опасен, а когда достаточно вмешательства физиотерапевта.

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