Боль в груди: когда нужно срочно бежать к врачу

Боль в груди может указывать, как на неопасный недуг, так и на неотложные случаи
Пациенты с жалобой на боль в груди очень часто обращаются за консультацией к терапевту, кардиологу, невролога. И причиной необязательно будут сердечно-сосудистые проблемы. Почему в области грудной клетки может возникать дискомфорт - читайте в нашем материале.
Многочисленные исследования доказали, что самой распространенной причиной боли в груди может быть костно-мышечная патология. Речь идет про 30-50% всех пациентов с болями подобной локализации, говорит невролог Елена Гайворонская. Об этом пишет 24 канал.
Главные причины боли в груди (те, что не касаются проблем с внутренними органами):
Все названые состояния имеют типичную боль, при которой:
Отметим, что присутствие всех этих признаков вовсе не исключает патологию внутренних органов (сердца, легких, сосудов, пищевода). Поэтому самолечением заниматься рискованно, обратитесь к врачу. И помните, что боль в груди - частый симптом тревожных расстройств и панических атак.
А вот остеохондроз, протрузия, грыжи, межреберная невралгия - крайне редкие причины боли в груди.
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