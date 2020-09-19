Боль в груди: когда нужно срочно бежать к врачу

О чем говорит боль в груди (фото: freepik)

Боль в груди может указывать, как на неопасный недуг, так и на неотложные случаи

Пациенты с жалобой на боль в груди очень часто обращаются за консультацией к терапевту, кардиологу, невролога. И причиной необязательно будут сердечно-сосудистые проблемы. Почему в области грудной клетки может возникать дискомфорт - читайте в нашем материале.

Многочисленные исследования доказали, что самой распространенной причиной боли в груди может быть костно-мышечная патология. Речь идет про 30-50% всех пациентов с болями подобной локализации, говорит невролог Елена Гайворонская. Об этом пишет 24 канал.

Главные причины боли в груди (те, что не касаются проблем с внутренними органами):

Реберно-грудинный синдром (костохондрит). При пальпации проявляется боль в месте соединения II-V ребер и грудины, а также прилегающих межреберных мышц. При этом локальный отек отсутствует.

Синдром "щелкающего" ("скользящего") ребра. Проявляется интенсивной болью в области X (реже VIII или IX реберного хряща) по краю реберной дуги. Такой симптом чаще всего проявляется при вывихе реберного хряща. Боль острая, в при движении - щелчок.

Синдром Титце. Проявляется локальной болезненностью при пальпации места соединения II и III ребер с грудиной. В этом месте присутствует плотный болезненный отек.

Грудинный синдром - проявляется болезненностью при пальпации грудины, постоянной болью за грудиной.

Ксифоидалгия - болезненность во время пальпации мечевидного отростка грудины.

Миофасциальный болевой синдром больших и малых грудных мышц, лестничных мышц, грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Все названые состояния имеют типичную боль, при которой:

нет сдавливания или сжимания,

не вызвана физическими нагрузками (ходьбой, к примеру),

усиливается при определенных движениях (наклоны, повороты) или возникает в определенной позе;

часто возникает при пальпации;

может распространяться в спину или руку.

Отметим, что присутствие всех этих признаков вовсе не исключает патологию внутренних органов (сердца, легких, сосудов, пищевода). Поэтому самолечением заниматься рискованно, обратитесь к врачу. И помните, что боль в груди - частый симптом тревожных расстройств и панических атак.

А вот остеохондроз, протрузия, грыжи, межреберная невралгия - крайне редкие причины боли в груди.

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