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На які хвороби вказує запах з рота, і коли це загроза життю

Вівторок 22 вересня 2020 09:07
На які хвороби вказує запах з рота, і коли це загроза життю
Що означає запах з рота (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Запах з рота може попередити про неприємні хвороби

Неприємний запах з рота може вказувати на низку проблем зі здоров'ям. І хоча найчастіше причин цього - проблема з зубами, іноді поганий запах свідчить про більш серйозні недуги.

Так, лікар-патофізіолог, імунолог Алла Парецька перерахувала різні види неприємного запаху з рота і хвороби, про які він може вказувати. Про це пише КП.

Медик каже, що причинами так званого "галітозу" в першу чергу є погані зуби, що викликає гнильний запах.

А ось інші запахи говорять про інші недуги. Запах ацетону з рота вказує на кетоацидоз. Коли рівень інсуліну стає дуже низьким і для поповнення енергії організм використовує жирові відкладення. У відповідь формуються кетони, висока концентрація яких - отрута для організму.

Лікарі попереджають, що кетоацидоз - серйозний стан, що представляє загрозу для здоров'я і життя.

Якщо ж подих пахне сечею, це говорить про проблеми з нирками.

Рибний запах - порушення обміну амінокислот, печінковий - вказує на гепатит.

Раніше ми писали, про які серйозні проблеми зі здоров'ям може розповісти тремтіння в руках.

Також повідомлялося, що означає біль у грудях, коли така ознака небезпечна, а коли достатньо втручання фізіотерапевта.

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