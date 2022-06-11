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Какая ваша суперсила? Зеленская на весь мир рассказала про украинских женщин

Фото: Елена Зеленская (facebook.com.president gov ua)
Автор: Людмила Жукова

Елена Зеленская эмоционально выразилась про войну в Украине и женщин, которые в ней принимают участие. Также жена президента отметила отвагу, с которой наши женщины борются на фронте и не только.

Об этом первая леди рассказала по видеосвязи на состоявшейся в Брюсселе международной конференции "Женщины в конфликтах".

Что сказала Зеленская

"Я не могу говорить о войне на языке статистики и цифр. За ними теряются судьбы. У нас уже есть подлинные символы нашей войны. Это Оксана, медсестра из Лисичанска. Она продолжала ходить на работу и помогать больным вплоть до того момента, пока сама не осталась без ног, попав на вражескую мину", - сказала первая леди.

По словам Зеленской, Оксана – символ жажды жизни и непреодолимой силы любви. Также она вспомнила историю Лизы Чернышенко, которой всего 15 лет.

"Лиза Чернышенко из Попасной. Ей всего 15. Она с огнестрельными ранениями села за руль и вывезла в безопасное место четырех раненых! Лиза – символ нашей бесстрашной молодежи. Татьяна Близняк, которая кормит дочь в киевском метро, ​​что превратилось в бомбоубежище. Это фото назвали "Украинская мадонна". Татьяна – символ нашего материнства. И таких примеров – множество", - поведала супруга гаранта.

Елена Зеленская рассказала про украинских женщин (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наши женщины - не пассивные жертвы!

Зеленская считает, что наших женщин нельзя назвать пассивными жертвами, у каждой из них своя история сопротивления.

"Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они работают, чтобы поддерживать экономику. В рядах ВСУ – 37 тыс. женщин. Уже более 1 тысячи женщин стали командирами", - рассказала она.

"Есть такой популярный вопрос: какая ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: моя суперсила – я украинка! И это не преувеличение. Наши женщины – супергероини, приближающие победу каждым днем ​​своей жизни",- резюмировала первая леди.

Напомним, что недавно Елена Зеленская растрогала новым видео о детях.

А также ранее первая леди рассказала, где решила учиться после школы ее дочь.

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Елена Зеленская