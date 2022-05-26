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Какая поза для сна самая полезная: исчезнут боли в шее

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Четверг 26 мая 2022 17:40
Какая поза для сна самая полезная: исчезнут боли в шее На каком боку лучше спать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

То, как человек спит, может быть причиной боли в шее. Эксперты дали несколько советов, которые помогут улучшить сон и уменьшить боль в шее.

Об этом сообщает Express.

Поза для сна

Эксперты рекомендуют спать на спине, а если спать на спине невозможно, тогда примите положение для сна на боку, сохраняя шею и позвоночник в нейтральном положении.

"Мы стараемся не поощрять сон на животе, потому что сон на животе означает, что ваша шея искривлена на время сна, а ваш позвоночник находится в скомпрометированном положении. Если вы спите на боку, ваша подушка должна быть достаточно широкой, чтобы сохранять нейтральное положение и не оставлять вашу голову поднятой (согнутой вбок) или без поддержки", - рассказали специалисты.

Также эксперты говорят, что спать на боку или спине считается полезнее, чем на животе. В любой из этих поз для сна легче поддерживать и уравновешивать позвоночник, что позволяет мышцам расслабиться и восстановиться.

Кроме того, при болях в пояснице лучше всего спать на боку с подушкой или одеялом между коленями. Сон на боку может облегчить симптомы у тех, у кого болит шея или спина. Выберите подушку с высотой или толщиной, которая соответствует расстоянию между вашей шеей и плечом.

"С более толстой подушкой ваша шея останется на одной линии с позвоночником, когда вы спите на боку, предотвращая боль и болезненность, сохраняя при этом правильное положение", - говорят эксперты.

Какие продукты улучшают сон

Среди фруктов и овощей, которые способствуют сну, следует обратить внимание на бананы, киви, вишню, капусту, листья салата и морковь. Они легко усваиваются и содержат полезные вещества, которые сделают сон комфортным.

Также рыба может прекрасно улучшить сон. Морская пища считается хорошим источником витамина D и омега-3 жирных кислот - мощной комбинации, которая способствует лучшему сну и регенерации ЦНС.

К тому же дефицит магния и триптофана может привести к нарушению сна. Миндаль и грецкие орехи богаты этими соединениями, поэтому их умеренное употребление укрепит сон.

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