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Ученые предупредили об опасности употребления красного мяса: мало кто об этом знает

Автор: Тетяна Самарук

Красное мясо, которое так любят люди, при чрезмерном потреблении может негативно влиять на здоровье. В частности, ученые заявляют, что производство красного мяса является одним из основных факторов глобального потепления и ухудшения состояния окружающей среды.

Об этом говорится в журнале The Lancet.

Исследователи говорят, что на сектор животноводства приходится около 15% антропогенных выбросов парниковых газов и влечет за собой вырубку лесов, деградации земель и утрате биоразнообразия.

"Комитет Великобритании по изменению климата призвал к 2050 году сократить потребление говядины, баранины и молочных продуктов на 20%", - говорится в документе.

Также чрезмерное потребление красного и переработанного мяса негативно влияет на здоровье человека. В частности, это приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже появлению рака.

"Появляется все больше доказательств того, что высокое потребление обработанного мяса и в меньшей степени красного мяса приводит к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистое заболевание, и некоторые формы рака. ВОЗ классифицировала обработанное мясо как канцероген, а красное мясо - как вероятный канцероген для человека", - говорят ученые.

Поэтому научно-консультативный комитет по питанию рекомендует людям уменьшить потребление мяса до максимума 70 г в день. По словам ученых, это поможет защитить окружающую среду и улучшить здоровье человека.

Отмечается, что избыток мяса в рационе увеличивает риски появления рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты.

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