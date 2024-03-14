У Каховське водосховище повертається вода: фото з супутника

Як зараз виглядає Великий Луг

У Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Останні супутникові знімки цього району свідчать, що значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища на сьогодні вкрита водою.

Пояснюється це тим, що весняне танення снігів принесло додаткову вологу в пониззя Дніпра.

Експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев розповів, що спостерігається чітке підняття рівня води, що відповідає ситуації весняного водопілля на річковій заплаві.

За його словами, за відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні можна спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, не зарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС.

У Каховське водосховище повертається вода (фото: texty.org.ua)

Що відомо про Великий Луг

Великий Луг - історична назва місцевості, річкових плавнів, які колись були між Дніпром і лівою притокою Конки, а також тягнулись широкою смугою вздовж Правого берега від гирла річки Середня Хортиця.

Навіть після створення Каховського водосховища серед залишків плавнів зберігалася унікальна рослинність, у тому числі реліктова та рідкісна.

У річках Великого Лугу водилися велетенські білуги, коропи, щуки, зграями плавали осетри, севрюга, стерлядь, камбала та інша риба.

Водилися вовки, олені, сарни, лисиці, коти, зайці, борсуки, горностаї, бобри, куниці, дикі коні, лебеді, качки, баклани, горлиці, зозулі, яструби, орли тощо.

Великий Луг був затоплений водами Каховського водосховища у 1955-1957 роках, за винятком деяких ділянок. Однак, після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, він був осушений. У зоні лиха опинилося близько 16 000 людей, та близько 80 населених пунктів можуть бути затоплені внаслідок теракту

Це масштабна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням греблі, є актом екоциду в разі зумисності дій. За міжнародним законодавством є воєнним злочином, оскільки руйнування гребель прямо заборонено навіть у разі, якщо вони є військовими об'єктами.