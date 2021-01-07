В Кабмине объяснили странные запреты январского локдауна

С 8 января в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения, среди которых, по решению Кабмина, запрет на продажу бытовой химии. Почему она попала в список запрещенных товаров и как во время новых карантинных ограничений украинцам законно покупать стиральные порошки, рассказал министр Кабмина Олег Немчинов.

Чиновник объясняет, что заболеваемость коронавирусом в скором времени ожидается высокая. Запрет на продажу этого вида товаров был связан со стремлением ограничить работу ряда магазинов, подчеркнул Немчинов в эфире "Украина 24".

"Ограничение касалось исключительно продажи в закрытых помещениях, условных магазинах, никто их не ограничивал в продаже ни в онлайн - доставке, ни на вынос и т.д. Было обращение Минкультуры, которое попросило разрешения продавать печатные СМИ, и отдельно было уточнение, связанное с бытовой химией, так как когда выделяли КВЭДы, которые идут на компенсаторную деятельность, связанную с остановкой той или иной деятельности, то в предыдущий период бытовая химия была средствами личной гигиены. Других изменений не принимали", - сказал Немчинов.

Также Немчинов обратил внимание на то, что в соседних с Украиной странах введен жесткий карантин, и, тем не менее, в Украине не останавливается работа транспорта.

"Мы не останавливаем внешние коммуникации, как это было весной, мы не останавливаем транспорт, соответственно, мы ожидаем уменьшения количества социальных контактов, дети должны быть на каникулах или на дистанционном обучении, большинство предприятий переходят в режим замедленного производства, большинство социальных контактов, связанных с органами госвласти, сокращено", - сказал Немчинов.

Какие ограничения начнут действовать завтра

Как сообщили в правительстве, с полночи 8 января и до конца 24 января в Украине запрещается:

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

работа общепита, кроме работы на вынос или доставки;

проведения массовых мероприятий;

работа ТРЦ, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;

прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;

посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа непродовольственных рынков;

работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

Напомним, что ранее экс-министр здравоохранения прокомментировала необходимость локдауна.