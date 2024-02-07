Каблучка здоров'я, пластир-антиперспірант і ще 7 wellness-гаджетів, які суттєво покращать ваше життя

Каблучка здоров'я від OURA

Фінська компанія Oura Health створює розумні й стильні каблучки, здатні відстежувати показники сну, фізичної активності, частоту дихання, пульс і навіть менструальний цикл.

Всі отримані таким гаджетом дані відображаються у спеціальному додатку Oura.

Така каблучка - красива та багатофункціональна (скріншот: ouraring.com)

Пластир-антиперспірант від Candesant Biomedical

Біотехнологічна компанія Candesant Biomedical створює медичні гаджети для неінвазивного лікування різних захворювань.

Одною із найпопулярніших її розробок можна вважати пластир Brella SweatControl Patch для зниження надмірної пітливості в області пахв.

Такий гаджет може бути корисним для людей з гіпергідрозом (підвищеним потовиділенням), адже швидко й легко блокує роботу потових залоз.

Водночас користуватися ним постійно не можна, адже потовиділення - важливий для організму процес, що регулює нашу температуру й виводить токсини.

Цей пластир працює за допомогою технології цільового лужного термолізу (фото: mybrella.com)

Навушники для чищення вух від OtoSet

Медичний стартап OtoSet розробив унікальні автоматизовані навушники, що допомагають очистити вуха від сірки.

Вони оснащені прозорими ємкостями для спеціального розчину, що потрапляє до вух при натисканні кнопки та руйнує вушну сірку, а також камерами для брудного розчину, який відкачується за допомогою помпи.

Варто зазначити, що перш ніж використовувати цей гаджет, потрібно проконсультуватися з лікарем та обговорити ймовірні протипоказання.

Прилад вимиває вушні пробки за таким самим принципом, як і лікарі (фото: otoset.com)

Тампон для виявлення інфекцій від Daye

Гінекологічний стартап Daye вийшов на ринок з тампоном для жінок, який містить каннабідіол для зняття менструального болю.

Дещо згодом компанія розробила ще один унікальний продукт - тампон, який за результатами аналізу мікрофлори піхви виявляє молочницю, бактеріальний вагіноз, схильність до раку, інфекції, а також рівень фертильності.

Цей винахід має вигляд звичайного тампону і дозволяє провести обстеження в домашніх умовах. Для отримання результатів, використаний тампон потрібно упакувати в стерильний контейнер і відправити в лабораторію Daye.

Результати надійдуть за кілька днів у вигляді SMS-повідомлення

Цей винахід стане у пригоді тим, хто хоче уникнути зайвого походу до лікаря (фото: yourdaye.com)

LED-девайс для боротьби з прищами від FaceGym

Бренд FaceGym створює різноманітні б'юті-гаджети для догляду за шкірою та обличчям (LED-маски, мезоролери, скребки для масажу обличчя тощо).

Нещодавно компанія створила світлодіодний прилад Acne Light Shot, який допомагає шкірі, пошкодженій акне - знімає запалення та зменшує ймовірність появи прищів у майбутньому.

Цей гаджет не замінить комплексного лікування, проте може полегшити ситуацію.

Робота світлодіодного приладу базується на світловій терапії (фото: facegym.com)

Сауна-ковдра від HigherDose

Wellness-бренд HigherDose виготовляє інфрачервоні сауни для готелів й оздоровчих центрів, а також сауни-ковдри для домашнього використання.

Такі "ковдри" дозволяють отримати ефект сауни не виходячи з дому завдяки інфрачервоному випромінюванню та вбудованим елементам нагрівання.

Вони можуть стати у нагоді для відновлення м'язів після тренувань, очищення пор, зняття стресу, покращення сну та просто корисного відпочинку.

Чудовий релакс і корисна процедура водночас (фото: higherdose.com)

Капа-фотоапарат від Dental Monitoring

Платформа для стоматологічної онлайн-допомоги Dental Monitoring була запущена ще в 2014 році. Згодом вона взялась за розробку девайсів, які спрощують лікування захворювань ротової порожнини.

У 2021 році компанія представила капу-фотоапарат Scan Box Pro, яка дозволяє пацієнтам фотографувати свою ротову порожнину і відправляти професійні знімки стоматологам - для віддаленого первинного огляду.

Гаджет працює "в парі" з однойменною програмою для пацієнтів і лікарів.

Цей гаджет дозволяє визначити стан ротової порожнини онлайн (скріншот: dentalmonitoring.com)

Шолом для росту волосся від CurrentBody

Компанія CurrentBody розпочинала свою діяльність як офіційний розробник гаджетів Clarisonic для очищення шкіри від L'Oreal, але згодом почала випускати LED-маски для обличчя під власним брендом.

Крім того, CurrentBody представила світлодіодний шолом Skin LED Hair Regrowth Device для стимуляції росту волосся на голові. Його робота базується на низькоінтенсивній лазерній терапії.

Він не лікує випадання волосся, проте стимулює його ріст та збільшує міцність.

LED-світло певної потужності активує ріст волосся (фото: currentbody.com)

Дзеркало для перевірки ефективності SPF-кремів від L&L Skin

Компанія L&L Skin спеціалізується на гаджетах для догляду за шкірою обличчя та тіла. Одним з її продуктів є дзеркало UV Magic Mirror, здатне визначити, чи захищена шкіра від ультрафіолетового випромінювання.

Гаджет було створено для перевірки ефективності SPF-кремів, призначених для захисту шкіри від сонячного випромінювання (профілактики раку та передчасного старіння).

Це невеличке дзеркальце оснащене спеціальними камерами, які роблять SPF-покриття "видимим" і дозволяють побачити, чи на всіх ділянках шкіри наявний захисний крем.

Розумне дзеркало допомагає доглядати за шкірою (фото: llskinshop.com)