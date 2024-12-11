Як звучала давньогрецька музика: послухайте "абсолютно точну" реконструкцію

Понад 2000 років тому давні греки складали пісні під акомпанемент ліри, сопілки та різних ударних інструментів. Вчені з'ясували, як ці пісні звучали та змогли їх реконструювати та виконати.

Що вдалося взнати вченим та як звучала давньогрецька музика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на BBC.

Давньогрецькі інструменти, які використовувалися між 750 роками до нашої ери та 400 роками до нашої ери вчені змогли відтворити завдяки описам, картинам та археологічним останкам. Також вдалося встановити тембр і діапазон висоти, який вони виробляли.

"Тепер нові відкриття про давньогрецьку музику з’явилися на основі кількох десятків стародавніх документів із вокальним записом, створеним близько 450 року до нашої ери, який складався з букв алфавіту та знаків, розміщених над голосними грецьких слів. Греки розробили математичні співвідношення музичних інтервалів - октава 2:1, квінта 3:2, кварта 4:3 і так далі. Позначення точно вказує на відносну висоту", - розповів музикант і викладач класики в Оксфордському університеті Арман Д'Ангур.

Нотний запис точно вказує відносну висоту звуку: літера А у верхній частині шкали, наприклад, позначає музичну ноту, яка на п’яту частину вища за N на півдорозі вниз по алфавіту. Абсолютну висоту можна розрахувати на основі вокальних діапазонів, необхідних для виконання збережених мелодій.

Хоча документи, знайдені на камені в Греції та папірусі в Єгипті, давно відомі класицистам - деякі були опубліковані ще в 1581 році - в останні десятиліття вони були доповнені новими знахідками.

Ці фрагменти, датовані приблизно 300 роком до нашої ери до 300 року нашої ери, дають нам чіткіше, ніж будь-коли раніше, уявлення про музику Стародавньої Греції.

Нове виконання давньогрецької музики відтворив класик з Університету Ньюкасла доктор Девід Кріз. Він грає "давньогрецьку пісню, взяту з кам'яних написів", побудовану на восьмиструнному каноні (інструменті, схожому на цитру) з рухомими перемичками.

"Деякі зі збережених мелодій одразу приваблюють сучасний слух. Один повний твір, написаний на мармуровій колоні й датований приблизно 200 роком нашої ери, - це захоплююча коротка пісня з чотирьох рядків, створена Сейкілосом", - розповів Д'Ангур.

Слова пісні можна перекласти так:

Поки живий, світися:

ніколи не допускайте погіршення настрою.

У нас є короткий проміжок життя, щоб витратити:

Час вимагає кінця.

Доктор Девід Кріз з Університету Ньюкасла сконструював восьмиструнний "канон" (інструмент, схожий на цитру) із рухомими перемичками.

Коли він грає дві версії мелодії Seikilos, використовуючи настрої Птолемея, друга одразу здається нам екзотичною, більше схожою на музику Близького Сходу, ніж на Захід.