Як зупинити проростання картоплі наприкінці зими: важливі правила зберігання овочів

Картопля у льоху може добре зберігатися до весняної посадки. Але при теплій зимі та ранній весні бульби можуть почати проростання раніше. А це шкодить якості овочів - картоплю, що проросла, небажано вживати в їжу і для посадки вона теж швидко стане не придатною.

Як зупинити проростання картоплі та які правила зберігання потрібно знати – читайте нижче.

Зупиняємо проростання

Температура в приміщенні, де ви зберігаєте картоплю, не повинна прогріватись вище +2+3 градусів, а відносна вологість повітря – 80-90%. За підтримки цих двох обов'язкових умов, процеси життєдіяльності в бульбах загальмуються.

Крім того, приміщення необхідно обов'язково регулярно провітрювати. А під час відлиги відкривати вентиляційні канали, двері та вікна.

Якщо втримати низьку температуру не виходить, потрібно перемістити картопля в більш прохолодне місце. Як варіант – ставити заморожену воду чи придумати додаткову вентиляцію.

Важливі правила зберігання картоплі

Картоплю потрібно зберігати подалі від запасів цибулі та часнику. Ці овочі викликають посилене зростання паростків на бульбах. Біля ящиків чи мішків з картоплею можна поставити яблука чи лимони – вони вбережуть від проростання. А найкращий спосіб - у ящик чи мішок покласти всередину пару яблук або один лимон.

Важливо! Не насипайте овочі великими купами. Найоптимальніше - тримайте овочі в компактних ящиках із прорізами, щоб вільно циркулювало повітря. На дно такого ящика можна покласти сушену м'яту, яка також уповільнює появу паростків.

Пам'ятайте, що всі бульби потрібно зберігати у темному приміщенні. Якщо є ризик, що на картоплю може потрапити світло – накиньте на ящики щільне покривало. Ідеальна температура для зберігання картоплі – від -2 до +4 градусів, вологість – 80-90%.