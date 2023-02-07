Як зрозуміти, що жінка подобається чоловікові: маленькі непомітні деталі

Нахиляється під час розмови

Якщо людина відчуває симпатію до іншої людини, вона інстинктивно нахиляється до неї під час розмови. Якщо хлопець уважно слухає, а для відповіді наближається до тебе - вірна ознака, що ти йому небайдужа.

Його тіло розслаблене

Зверніть увагу на положення тіла - якщо чоловік розслаблений і ловить можливість повернутися до тебе, це хороший знак. Коли чоловік напружений і відхиляє своє тіло від тебе - або симпатії немає, або він перебуває в дуже сильному хвилюванні й ледве справляється з ним.

Він дивиться у вічі

Зоровий контакт дуже важливий і є психологічним прийомом багатьох людей. Зверніть увагу, як чоловік дивиться під час спілкування. Якщо він затримує погляд на твоєму обличчі навіть після того, як ти відвела очі - це говорить про серйозні почуття. Якщо він не дивиться в очі й відводить погляд, коли ти дивишся - або дуже сором'язливий, або не так ти йому й подобаєшся.

Він дивиться на тебе крадькома

Якщо чоловік знаходиться на іншому кінці кімнати, але прямо з тобою не говорить, і при цьому крадькома дивиться у твою сторону - будь впевнена, він відчуває тебе симпатію.

Він виділяє тебе серед інших

У великій компанії чоловік знаходить спосіб провести з тобою хвилину наодинці, спитати як справи. Або він піднімає в компанії теми, які прямо чи опосередковано тебе стосуються. Він відповідає на твої запитання, сміється з твоїх жартів - цей чоловік точно зачарований тобою.

Активно планує зустрічі

Якщо ти познайомилася з хлопцем онлайн або ж ви перетинаєтесь на роботі, у спільній компанії, у навчальному закладі, то зрозуміти його наміри дуже складно. Після першої чашки кави він починає планувати спільні вечори – у кіно, у парк відпочинку, на ковзанку. Можеш бути впевнена, що йому точно потрібно набагато більше, ніж одна ніч.

Зв'язок у соцмережах

Після знайомства він намагається підтримувати спілкування онлайн - у месенджері чи соцмережах. Наприклад, лайкає та коментує фото та пости, пише першим, надсилає смайлики або картинки. Все це говорить про те, що він намагається зблизитись з тобою.

Він швидко відповідає на повідомлення

Важливий знак – швидкість відповіді на повідомлення або дзвінок. Якщо це відбувається швидко, і ти знаєш, що він точно зайнятий на роботі, то вітаємо – він зацікавлений у вашому спілкуванні.

Він підтримує розмову

Чоловіки небагатослівні, але часом з них сиплються питання та інформація. Особливо такі речі помітні в листуванні - він не просто листується з тобою, а ставить додаткові питання, порушує нові теми, дає розгорнуті відповіді.

Якщо повідомлення скочуються до односкладових відповідей та смайликів, то він явно не зацікавлений у вашому спілкуванні.

Він відвертий

Ви знайомі всього кілька днів, а він уже встиг розповісти про втрату улюбленого пса в дитинстві, про свої переживання в юності та поділився планами на майбутнє – ти точно йому дуже подобаєшся. І якщо хлопець дуже відвертий - спитай його про почуття напряму.