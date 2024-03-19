Як зрозуміти, що яйця стали небезпечними: всього 5 ознак

Слиз на шкарлупі

Слиз може бути рідким або вже засохлим. Ця ознака може вказувати на бактеріальне зараження й псування. Тому такі яйця категорично не можна їсти.

Якщо ви взяли таке яйце в руки, то їх потрібно вимити, адже є ризик заразитися сальмонелою.

Порошкоподібний наліт

Такий наліт може з'являтися на яйцях та вказувати на погіршення якості чи зараження грибком. Грибкова інфекція може виявлятися у вигляді зеленого, порошкоподібного чи нечіткого чорного нальоту на шкаралупі.

Порошкоподібний наліт виникає, якщо продукт зберігався в теплому чи вологому місці.

Грибок на шкарлупі розмножується, виробляючи токсини, які при потраплянні в організм становлять небезпеку для здоров’я.

Рожеві вкраплення в білку

Яєчні білки мають прозорий або напівпрозорий вигляд, тому наявність рожевих та червоних плям є ознакою присутності бактерії Pseudomonas.

Якщо вживати яйця, які заражені Pseudomonas, то це може призвести до харчового отруєння. Можуть виникнути такі симптоми: діарея, блювання та спазми шлунка.

Варто пам'ятати, що кров’янисті плями в яйці можуть бути ознакою розриву кровоносних судин у жовтку, що не становить жодної небезпеки.

Рідкий білок

Якщо білок рідкий і водянистий, це свідчить про неякісний продукт. Свіжий яєчний білок має зберігати свою форму та сильно не розтікатися.

Рідкий або навіть водянистий білок утворюється внаслідок зберігання яєць за високих температур або в приміщенні з низькою вологістю.

Дивний звук при струшуванні

Для такого способу потрібно взяти яйце в руку та злегка струсити. Якщо воно свіже, то ви нічого не почуєте.

Однак, зіпсоване яйце видає плескіт - це залежить від накопичення газів усередині яйця.

Що довше яйце лежить, то більше газів у ньому утворюється, а, отже, ним можна отруїтися.

Симптоми отруєння яйцями

Симптоми при отруєнні яйцями можуть бути різними, оскільки залежить від конкретної причини інтоксикації. У випадку класичного харчового отруєння простроченою продукцією без бактеріального зараження сальмонелою спостерігаються нудота з блювотою, біль у животі, діарея та слабкість організму.

При розвитку сальмонельозу виділяють кілька форм інфекційного ураження, які розвиваються досить швидко (протягом 1-2 годин після вживання яєць). Тому важливо відразу звертатись до лікаря.