Як зрозуміти, що він хоче близькості: 9 фраз, якими чоловік може делікатно натякати

Чоловіки також можуть соромитися говорити прямо жінці, що хочуть з нею близькості. Або не говорити це відверто, щоб не злякати саму жінку. Однак є багато делікатних фраз, які можуть чоловіки використовувати й при цьому не боятися зачепити почуття партнерки.

"Є бажання. Але немає впевненості, як сказати. Бо прямо казати - занадто прямолінійно, а мовчати - ну… не варіант. Що робити? Говорити. Але з тактом і увагою до партнера. Сексуальне бажання - це нормально. Як і бажання сказати про нього не в лоб, а з ноткою флірту, ніжності чи гумору", - каже експерт.

Ось декілька фраз, які можуть передати настрій - і не налякати:

1. "Ти сьогодні виглядаєш так, що я забуваю всі свої плани..." (Наче про зовнішність, але підтекст прозорий)

2. "Мені здається, сьогодні ідеальний вечір, щоб бути дуже-дуже близько" (М’яко, без конкретики, але з натяком)

3. "Можна тебе трохи… обійняти? А потім ще трохи більше?" (Жартівливо й ніжно водночас)

4. "У мене до тебе одна... інтимна пропозиція" (Гумористичний підхід для легких і теплих стосунків)

5. "Скучив. Не просто так - а по-особливому" (Делікатно, з емоцією)

6. "Хочеться побути з тобою без зайвих слів" (з натяком на бажання емоційної та фізичної близькості)

7. "Хочу відчути тебе ближче" (метафорично, але прозоро. Можна використовувати у сталих стосунках)

8. "Давай просто побудемо удвох, і увесь світ нехай почекає" (романтично, але з відмовою від зовнішнього світу)

9. "Ти заводиш мене навіть, коли мовчиш" (відверто, але жінкам такі фрази подобаються)

Дуже важливі моменти:

Невербаліка. Натяки працюють тільки в поєднанні з відповідною мовою тіла: ніжний погляд, м'який дотик, приглушений голос, романтична атмосфера.

Контекст. Фраза, яка є натяком під час романтичної вечері або перегляду фільму на дивані, може бути просто констатацією факту в іншому контексті.

Реакція партнерки. Найголовніше - це поважати реакцію жінки. Якщо вона відповідає взаємністю (погляд, дотик, усмішка), можна рухатись далі. Якщо ні - це означає "ні" або "не зараз", і тиск неприпустимий. Делікатний натяк - це запрошення, а не вимога.

Стосунки. Чим міцніші та довірливіші стосунки, тим легше "читати" такі натяки й тим менше ризик бути неправильно зрозумілим.

Вибирайте фрази, які відчуваються щирими та природними для вас, і завжди будьте уважні до сигналів вашої партнерки.

Сексуальні натяки - це не тільки про сам секс, а й про бажання бути ближче, обмінятися ніжністю, пограти у флірт, який тримає вогник у парі.

"Але важливо пам’ятати: навіть найкрасивіша фраза не працює, якщо між вами немає довіри й взаємного бажання. Бо справжня еротика починається не з фрази - а з контакту", - резюмує Віталій Курсік.