Як зрозуміти, що у ваших стосунків немає майбутнього: всього 3 ознаки

Стосунки можна вважати успішними та такими, що мають майбутнє при одній умові - вони потрібні та важливі для обох учасників. Якщо хтось один частіше йде на компроміси, намагається зробити життя партнера більш комфортним, але не має того ж самого у відповідь, то у нас для них погані новини.

Яких три ознаки чітко вказують, що у ваших стосунків немає майбутнього і ви просто витрачаєте свій час, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення психолога Марка Треверса для Psychology Today.

Змиритися чи шукати щось інше?

У психології існує такий термін, як "стандарт стосунків" - це ваші очікування, запити, цінності, а також критерії, за якими ви обираєте партнера. У кожної людини є свій ідеальний образ, а також речі, з якими він готовий або ж не готовий змиритися.

Якщо чоловік або жінка не відходять від свого "стандарту", то стосунки складаються добре: кожен з партнерів піклується про свої особисті кордони, поважає думку іншого та вкладає сили у спільний союз.

"Дотримуватися власних правил необхідно, бо вони гарантують повагу до ваших потреб та цінностей. Кожна людина показує, як з нею можна поводитися і тим самим чітко окреслює кордони дозволеного", - підкреслює Марк Треверс.

Якщо ж ви ставите на перше місце тільки свого партнера, то це призведе до порушення ваших кордонів та знецінення. У таких стосунках немає гармонії та взаєморозуміння.

Три ознаки того, що ваші стосунки не мають майбутнього

Ви постійно виправдовуєте поведінку свого партнера

Це доволі типова ситуація: хотілося одного, а вийшло зовсім інше. Людина поводиться не так, як ви очікували, при цьому вона усвідомлює, що вам не подобається її поведінка.

Ви ж, своєю чергою, постійно йдете на компроміси, виправдовуючи кожну витівку свого партнера. Вміння домовлятися, безперечно, необхідно. Але й постійно вибачати та підлаштовуватися під іншу людину - це точно історія не про щастя.

Ви маєте надію, що партнер зміниться

Одна з найрозповсюдженіших помилок, яка змушує людей знижувати стандарти своїх стосунків - віра у те, що вони можуть змінити кохану людину. Це змушує терпіти неповагу, емоційну недоступність, брехню та багато іншого.

Але запам'ятайте, ніхто не може нікого змінити. Людина має сама хотіти особистих змін. Ви або приймаєте його такою, як вона є, або закінчуєте стосунки.

Ви вкладаєте занадто багато зусиль, щоб зробити стосунки кращими

У парі обидва партнери мають хотіти позитивних змін. Якщо кроки назустріч робить тільки хтось один, то це вже тривожний дзвіночок. Деякі жінки, та й чоловіки також, готові йти на жертви, забуваючи про власні потреби. Все це психічно виснажує людину, а партнер при цьому віддаляється ще сильніше.

"Замість того, щоб зі всіх сил чіплятися за стосунки, зверніть свою увагу на себе. Необхідно усвідомлювати власну цінність, піклуватися про своє благополуччя, а потім вже про бажання партнера. Тільки так можна добитися поваги та побудувати тривалі та щасливі стосунки", - додав психолог.