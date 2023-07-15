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Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб

Чи пасуватиме вам коротка зачіска (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Короткі зачіски на піку популярності цього року, але зважитися зістригти волосся, яке відрощували роками, дуже непросто. Тим паче, коли робиш це вперше і не знаєш, чи пасуватиме такий стиль. Але вихід є.

Про нього в Instagram розповіла стиліст Олена Шевченко. Вона пропонує скористатися хитрістю і зробити заміри.

Які інструменти потрібні для вимірювання

Стилістка, яка сама носить коротку зачіску, вирішила перевірити цікавий лайфхак, який гуляє в інтернеті.

Вам потрібно виміряти певну відстань на вашій голові, щоб гарантовано зрозуміти, чи пасуватиме вам така стрижка

Для цього вам знадобиться:

  • олівець
  • сантиметр

Як правильно виміряти

Візьміть олівець, прикладіть до підборіддя і проведіть до шиї, щоб інший кінець олівця опинився під мочкою вуха.

Виміряйте відстань від мочки до олівця. Якщо відстань менше за 6 сантиметрів, коротка зачіска вам пасує, якщо більше - то ні.

Як визначити, чи пасує коротка зачіска (скриншот)

Які зачіски модні 2023 року

Цього року на піку популярності такі короткі стрижки, як піксі, біксі, френч боб та їхні варіації.

Піксі (фото: instagram.com/short_hair_sweethearts)

Стрижка біксі (фото: instagram.com/emilyppt)

Френч боб (фото: instagram.com/behindthechair_com)

Раніше ми писали, що не можна робити з волоссям аби не зіпсувати свою долю.

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