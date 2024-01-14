Як зрозуміти, що час змінити роботу. Тікайте від боса, якщо він робить це з вами

Ваш бос не поважає ваше право на відпочинок. Іноді буває так, що керівник вимагає, аби його підлеглий займався роботою навіть у свій вихідний. Якщо бос дозволяє собі турбувати вас навіть тоді, коли ви у відпустці чи на лікарняному, або ж просто робить так, що у вас не залишається часу не відпочинок - варто замислитися про звільнення та пошук інших вакансій.

Бос вас не цінує. Якщо ви наполегливо працюєте та сумлінно виконуєте усі задачі, а керівник навіть не звертає на це увагу та сприймає це як належне - він банально вас не поважає. Настав час набратися самоповаги та визнати, що ви гідні кращого.

Коли варто звільнятися (фото: freepik com)

Ваш бос командує вами, ніби дитиною. Якщо ви постійно працюєте у жорстких рамках та взагалі не маєте можливості зробити щось самостійно - це не про гарну роботу. Ви не маєте чекати на "команду" від боса, на будь-якій посаді людина має право на власну думку та повагу.

Бос постійно шукає, за що вас насварити. Іноді на шляху людини трапляються керівники, які ніби й не хочуть працювати, адже для них головна мета - знайти маленький недолік та "розпекти" вас привселюдно. Маніпуляції, неповага та тотальна недовіра - навряд чи бос вас цінує, тоді навіщо він вам?

Як зрозуміти, що робота вас виснажує (фото: freepik com)

Начальник пліткує про вас з іншими. Якщо бос почав вигадувати про вас нісенітниці та насміхається з вас поза очі - це говорить про його несерйозність та дуже дитячу позицію. Навряд чи такий керівник допоможе вам стати успішною людиною, він буде тягнути вас на дно драм та пліток.

Ваш бос краде ваші ідеї. Звісно, ви можете вигадати щось неймовірне разом, але коли керівник привласнює собі чужі ідеї та забуває про того, хто генерував чудовий план - це дуже погано. Такий бос не стане ділитися із вами преміями та просто спробує "виїхати" за рахунок вашої роботи.

Як зрозуміти, що бос перетнув межу (фото: freepik com)

Керівник дозволяє собі на вас кричати та використовувати образливі слова. Навіть якщо бос сильно злий, він не має права вас ображати. Не варто терпіти емоційне насилля та вдавати, що це норма. Від таких керівників потрібно тікати якнайшвидше.

Ваш бос відмовляється визнати провину. Якщо ж ви вирішили відверто обговорити проблеми з керівником, але він продовжує маніпулювати та ніби тікає від того, аби визнати власні помилки - нічого не зміниться. Подумайте, чи хочете ви й надалі працювати у таких умовах.