Як зробити зручною маленьку ванну кімнату: поради "останнього шансу"

Об'єднайте ванну і туалет

Один із найпростіших і найефективніших способів збільшити площу маленького санвузла - це об'єднати ванну і туалет. Так ви зможете позбутися зайвої перегородки, яка обмежує простір, а також звільнити місце для інших елементів інтер'єру. Наприклад, на місці дверей може з'явитися шафа для ванних приналежностей або пральна машина.

Об'єднання цих двох приміщень не потребує спеціальних дозволів, якщо не змінюються загальні межі приміщення. Проте потрібно обов'язково зафіксувати це в технічному паспорті, щоб уникнути проблем при продажу квартири.

Обирайте ванну з розумом

При виборі ванни важливо звертати увагу не тільки на її зовнішні розміри, а й на форму чаші. Багато моделей мають велику зовнішню частину, але невелику внутрішню, що є не найкращим варіантом для маленької ванни.

Також варто уникати встановлення джакузі в малих приміщеннях через їх великий розмір і необхідність регулярного обслуговування. Гідромасажні душові кабіни або спеціальні душові стійки - гарна альтернатива, яка не тільки економить місце, а й дає відчуття розкоші.

Сховайте бачок у стіну

Щоб зекономити місце у ванній, можна приховати систему змиву у стіну. Встановлення фальш-стінки дозволить не лише сховати бачок, але й розмістити інші елементи сантехніки або навіть бойлер. Таке рішення не тільки звільняє місце, але й робить ванну візуально просторішою та естетично привабливою.

Навіть маленька ванна кімната може бути зручною (фото: Freepik.com)

Використовуйте кути

Кути у маленьких ванних часто залишаються незадіяними, хоча вони є ідеальними для розміщення сантехніки та меблів. Наприклад, можна встановити кутову раковину або унітаз. Сьогодні існують навіть спеціальні кутові моделі сантехніки, які дозволяють значно економити простір.

Якщо ж ви шукаєте більш бюджетний варіант, можна використовувати кути для полиць або декоративних елементів, що також допоможе зробити приміщення більш функціональним.

Встановіть правильні двері

У маленькій ванній двері не повинні відкриватися всередину, адже це забирає цінне місце. Якщо можливість перевісити двері відсутня, варто вибрати складну конструкцію або розсувні двері.

Складні двері не займають багато місця при відкритті, а слайдери - хороший компроміс для невеликих приміщень. Це дозволить вам максимально ефективно використовувати доступну площу без шкоди для зручності.

Встановіть компактну раковину

Якщо ваша родина не велика, можна об'єднати ванну та туалет, а також встановити маленьку раковину, наприклад, кутову. Вона дозволить зручніше користуватися санвузлом і зекономить місце.

Якщо у вас велика сім'я, доцільно розглянути варіант з комбінацією унітазу та раковини в одному пристрої, що дозволить зекономити простір. Важливо звертати увагу на моделі з тонкими стінками - вони більш ергономічні і підходять для обмежених просторів.