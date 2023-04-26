Як зробити вікна безпечними для дітей і захистити від падіння: важливі поради

Ризики для дітей через вікна, що не можна робити

Під час провітрювання житла не забувайте щільно зачиняти двері в кімнаті, де відкрито вікно, щоб дитина не змогла потрапити до приміщення з відкритими рамами.

Основне правило залишається незмінним - не слід залишати дитину в кімнаті, де вікно або відчинене, або у малечі є можливість самостійно це зробити. Важливо також перевіряти фурнітуру та віконну систему, щоб переконатися, що малюк не зможе сам його відкрити.

Для мінімізації таких ризиків не рекомендують не ставити стільці, столи, дивани та інші предмети інтер'єру біля вікон, щоби малюк не скористався ними як сходинками.

Заохочувати ігри дітей на підвіконнях не слід, як і часто демонструвати малюкам, тримаючи їх на руках, як щось цікаве відбувається за склом, або біля вікна показувати, як на вулиці йде тато чи мама, грають інші діти. А під час подібних оглядів потрібно міцно тримати дитину і бути готовою до її різких рухів.

Москітна сітка здатна створювати ілюзію безпеки, але сама вона не витримає вагу дитини та не зможе врятувати від падіння, якщо дитина скористається як опорою.

Фахівці також рекомендують встановлювати на вікно ручки із замком, на що потрібно всього кілька хвилин, зате маса користі, і при необхідності можна зняти ручку і забрати з собою, що дозволяє залишати вікно на провітрювання без ризику.

"Якщо немає бажання чи можливості міняти ручки, можна просто їх викрутити, причому прямо зараз, щоб дитина не могла самостійно відчинити вікно. Для цього потрібно викруткою відкрутити болти, якими закріплена рукоятка, прибрати їх, а саму ручку використовуйте лише за потреби", - зазначають у Полтавському обласному центрі громадського здоров'я.

Які засоби допоможуть зробити вікна безпечними для дітей

Блокуючі металеві клямки - блокатори - кріпляться на нижню частину віконного профілю і не дають малюкам повернути віконну ручку. Правда тут важливо враховувати, що для старших дітей такий спосіб захисту вже не буде настільки ефективним.

Так, серйознішим захистом можуть стати ручки з вбудованим замком - тобто заміна звичайних віконних ручок на такі механізми. Вони дозволять зробити пластикові вікна повністю недоступними для дітей (тут важливо не забувати не залишати ключ, що блокує віконну конструкцію, у доступному для дітей місці).

Є ще спеціальні дитячі замки, що монтуються на нижню частину рами, і не дають дитині розкрити віконну конструкцію. Максимум, що може зробити малюк - перевести раму в режим провітрювання. А ось розкрити навстіж без ключа ніяк не вдасться.