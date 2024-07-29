Як зробити резервну копію та стерти дані на Windows: кілька простих порад

Хороша новина полягає в тому, що очищення та переустановка Windows тепер набагато простіше, ніж раніше. Завдяки хмарі та онлайн-додаткам тепер це можна зробити менш ніж за годину.

Проте попереднє резервне копіювання всього дуже важливо, навіть якщо ви плануєте залишити свої особисті файли на місці (що дозволяє зробити Windows).

Плануючи резервне копіювання, подумайте про інші дані, такі як ваші локальні медіатеки та збережені ігри (якщо ви геймер).

І хоча більшість додатків можна просто завантажити з Інтернету, варто двічі перевірити встановлені програми, щоб переконатися, що вони все ще доступні.

Як створити резервну копію Windows

У вас є безліч варіантів для резервного копіювання даних із Windows. Насправді найбезпечніший варіант - мати не одну, а дві резервні копії: інакше, як тільки щось трапиться з оригінальними даними, ви опинитеся в хиткому положенні, маючи тільки одну копію своїх важливих файлів.

Комбінація хмарного та локального сховища зазвичай є добрим вибором. Незалежно від того, чи хочете ви використовувати власний OneDrive від Microsoft або інші варіанти, такі як Google Drive або Dropbox, ви можете налаштувати важливі папки для постійної синхронізації з мережею.

Як тільки ви вносите зміни на свій ПК, синхронізовані файли оновлюються онлайн.

Синхронізація з OneDrive

Знайдіть "OneDrive" в меню "Пуск", потім виберіть верхній результат "OneDrive", щоб побачити вашу папку у провіднику. Ви також можете натиснути OneDrive праворуч на панелі завдань і вибрати "Відкрити папку".

Клацніть правою кнопкою миші папку OneDrive в області навігації ліворуч, а потім виберіть "OneDrive" та "Параметри".

У розділі "Синхронізація та резервне копіювання" ви можете вибрати, які частини вашої системи (наприклад, папка "Робочий стіл" та збережені скриншоти) керуватиметься OneDrive.

Якщо ви не бажаєте використовувати OneDrive для резервного копіювання, натисніть "Обліковий запис" та "Скасувати зв'язок цього ПК".

Ви також можете перейти на спільну сторінку налаштувань Windows і вибрати "Облікові записи", далі "Резервне копіювання Windows", щоб вибрати, які папки необхідно резервувати, та увімкнути різні налаштування Windows (наприклад, встановлені шпалери та паролі Wi-Fi), а також файли.

Синхронізація з Google Drive

Якщо ви хочете використовувати сторонній варіант хмарного сховища для резервного копіювання, процес буде залежати від вибору.

Наприклад, у разі Google Drive можна завантажити клієнт Windows звідси. Після входу до свого облікового запису Google ви можете вказати, де на вашій системі має знаходитися папка Google Drive, і які файли ви хочете синхронізувати.

Щоб налаштувати резервне копіювання Google Drive, знайдіть значок у нижньому правому куті системного трею Windows. Клацніть правою кнопкою миші на значок, потім натисніть значок шестерні та "Налаштування".

Відкрийте "Мій комп'ютер" і натисніть "Додати папку", щоб вибрати папки на вашій системі за межами призначеної папки Google Drive для резервного копіювання (наприклад, робочий стіл Windows). Відкрийте Google Drive, щоб перейти до папки Google Drive на вашому ПК і вирішити, чи будуть файли дзеркальними (завжди зберігаються локально) або потоковими (завантажуються лише за необхідності).

Натисніть значок шестерні (у правому верхньому куті), щоб змінити розташування папки Google Drive у вашій системі та керувати налаштуваннями, такими як резервні копії скриншотів.

Використання локального сховища

Windows ще має власний варіант локального резервного копіювання, але він добре прихований: знайдіть "історію файлів" в меню "Пуск", щоб знайти його.

Цей інструмент допоможе вам регулярно переміщувати файли з вибраних папок з вашого ПК на зовнішній диск, а якщо ви купите зовнішній жорсткий диск або диск NAS, в комплект також буде входити програмне забезпечення для резервного копіювання, що дасть вам ще один варіант.

Як скинути Windows

Існує два шляхи, якими ви можете піти при скиданні Windows: ви можете вибрати або стерти все і почати з нуля, або скинути основні системні файли та додатки, залишивши ваші особисті файли незайманими.

Перший варіант, очевидно, більш всеосяжний, але останній (за умови, що ви залишаєте комп'ютер) позбавляє вас необхідності повертати всі свої дані після цього.

Якщо у вас виникли проблеми з вашим ПК, спробуйте спершу "м'яке" скидання, щоб подивитися, чи вирішить це вашу проблему, перш ніж вдаватися до повного скидання.

Який би шлях ви не вибрали, на наступному етапі також є інший вибір: завантажити останню версію Windows із серверів Microsoft або використовувати інсталяційні файли, які вже є на вашому ПК.

Хмарний варіант зазвичай займає більше часу, тому що ви очікуєте на завантаження 4 ГБ даних, однак це означає, що у вас є остання версія Windows - вам не потрібно буде застосовувати подальші оновлення.

Відкрийте "Налаштування" з меню "Пуск", потім перейдіть до розділу "Система"

Прокрутіть вниз і виберіть "Відновлення", потім "Скинути комп'ютер"

Тут ви вибираєте між "Зберегти мої файли" або "Видалити все"

Після цього ви побачите екран для вибору або "Завантаження з хмари", або "Локальна переустановка"

Перед тим, як перейти до остаточного варіанта "Скидання", ви зможете переглянути свої вибори: натисніть "Змінити налаштування", якщо хочете зробити це інакше

Зверніть увагу, що якщо ви вибрали "Видалити все", вибір "Змінити налаштування" також дозволяє вибрати "Очистити дані", що не робиться за замовчуванням. Якщо ви хочете увімкнути це, переключіть перемикач з "Ні" на "Так".

Цей процес очищення означає, що всі існуючі дані перезаписуються, а не просто позначаються як видалені.

При звичайному скиданні навіть експертам дуже складно відновити видалені дані. Це займає більше часу (до декількох годин), але це варто зробити, якщо ви продаєте або іншим чином позбавляєтеся свого комп'ютера.

Після того, як це буде зроблено, процес скидання Windows почнеться. Час, який це займе, залежить від обсягу сховища вашої системи та того, скільки даних потрібно стерти. Коли це буде зроблено, вам буде запропоновано увійти до Windows або налаштувати операційну систему знову.