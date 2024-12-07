Як зробити красиві новорічні свічки своїми руками: покрокова інструкція

Матеріали для виготовлення свічок

Перед тим як почати роботу, необхідно підготувати всі потрібні матеріали. Вам знадобляться:

Віск або парафін (можна використовувати готові шматки або гранули).

(можна використовувати готові шматки або гранули). Гніт (можна купити готовий, або використовувати мотузку, яку попередньо треба занурити у віск).

(можна купити готовий, або використовувати мотузку, яку попередньо треба занурити у віск). Форми для свічок (це можуть бути пластикові або силіконові форми, а також старі чашки або баночки).

(це можуть бути пластикові або силіконові форми, а також старі чашки або баночки). Ароматизатори або ефірні олії (для створення особливої атмосфери).

(для створення особливої атмосфери). Барвники для воску (за бажанням для надання свічкам кольору).

(за бажанням для надання свічкам кольору). Прикраси: блискітки, гілочки ялиці, сушені апельсини, палички кориці.

Підготовка матеріалів і форми

Першим кроком є підготовка форми для свічки. Якщо ви використовуєте готову форму, переконайтеся, що вона чиста та суха.

Для більш нестандартних варіантів (наприклад, чашок чи баночок) треба ретельно продезінфікувати посуд і нанести на його поверхню тонкий шар олії, щоб свічка не прилипла до стінок. Після цього в центр кожної форми вставляється гніт, закріплюючи його спеціальним клеєм або пластиліном.

Плавлення воску

Наступним етапом є плавлення воску. Для цього розтопіть віск на водяній бані, поступово додаючи барвник і ароматизатор, якщо це потрібно. Важливо постійно помішувати віск, щоб він не перегрівся і не утворював грудок.

Після того як віск повністю розтопиться, зніміть його з вогню та дайте трохи охолонути до 70-75°C, щоб він не був надто гарячим при заливанні у форму.

Свічки, створені власноруч, стають справжньою прикрасою свят (фото: Freepik.com)

Заливка воску у форму

Тепер, коли віск готовий, його можна обережно заливати у підготовлені форми. Починайте заливку з центру, поступово розподіляючи віск по краях. Важливо залишити невеликий проміжок між краєм форми та воском для рівномірного застигання.

Якщо ви хочете, щоб свічка мала кілька шарів, дочекайтеся, поки кожен шар охолоне, і тільки тоді заливайте наступний. Це дозволить створити цікаву текстуру та багатошаровий ефект.

Охолодження та виймання свічки

Як тільки свічка буде залита у форму, залиште її охолоджуватись на кілька годин. Якщо це велика свічка, її краще залишити на ніч для повного охолодження. Після того, як віск застигне, обережно витягніть свічку з форми.

Якщо ви використовували баночки чи чашки, можна обережно розрізати форму, щоб не пошкодити свічку. За потреби підріжте фитиль до потрібної довжини (приблизно 1-2 см).

Прикраса свічок

Ось тут починається найцікавіше! Свічки можна прикрасити за вашим бажанням: додати блискітки, нанести малюнки або прикріпити декоративні елементи, такі як гілочки ялинки, сушені цитрусові або палички кориці.

Щоб прикраси міцно трималися, можна використовувати краплю розтопленого воску, щоб закріпити їх на поверхні. Такі деталі зроблять свічки не тільки красивими, а й ароматними, ідеальними для новорічних свят.

Зроблені власноруч новорічні свічки додадуть вашому дому святкового настрою та стануть чудовим подарунком для близьких.