Як зробити довгий скриншот на iPhone: покрокова інструкція

Ці поради допоможуть зробити скриншот із прокручуванням на iPhone (фото: Unsplash)

Зробити звичайний скріншот на iPhone напевно вже стало звичною справою. Але що робити, якщо потрібно захопити всю сторінку сайту, PDF-файл, електронний лист, нотатку чи об'єднати кілька окремих скриншотів?

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин у сфері Apple 9to5Mac розповідає, як зробити довгий скриншот на iPhone.

Як зробити довгий скриншот на iPhone Завдяки цій вбудованій функції, створення довгого скриншота ("Скриншот всієї сторінки") дозволяє зберегти у форматі PDF весь вміст документа, веб-сторінки, нотатки або електронного листа у додатках Apple. Зробіть звичайний скриншот (одночасно натисніть бічну або верхню кнопку та кнопку збільшення гучності)

Торкніться фото знімка екрана в нижньому лівому кутку, перш ніж воно зникне

Виберіть "Скриншот усієї сторінки" у верхньому правому куті (опція з'явиться лише в тому випадку, якщо на екрані відображається вміст, що перевищує за об'ємом одну сторінку)

Перш ніж зберегти, ви можете переглянути всі сторінки, зробити розмітку та багато іншого

Ви також можете торкнутися значка обрізки (квадратний значок поруч із "Готово"), щоб відредагувати та вибрати яку частину "Знімка всієї сторінки" ви хочете зберегти

Натисніть або "Готово" у верхньому лівому куті, щоб зберегти скриншот, або кнопку "Поділитися" у верхньому правому кутку Як зробити довгий скриншот на iPhone (фото: 9to5Mac) Сторонні додатки для довгих скриншотів на iPhone Вбудована функція iOS відмінно підходить для більшості випадків, але існують ситуації, коли вам можуть знадобитися інші додатки. Picsew Скриншот Tailor Скриншот Обидва додатки можна безкоштовно спробувати перед покупкою повної версії через вбудовані покупки.