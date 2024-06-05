Как сделать длинный скриншот на iPhone: пошаговая инструкция

Эти советы помогут сделать скриншот с прокруткой на iPhone (фото: Unsplash)

Сделать обычный скриншот на iPhone, наверное, уже стало привычным делом. Но что делать, если нужно захватить всю страницу сайта, PDF-файл, электронное письмо, заметку или объединить несколько отдельных скриншотов?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей в сфере Apple 9to5Mac рассказывает, как сделать длинный скриншот на iPhone.

Как сделать длинный скриншот на iPhone Благодаря этой встроенной функции, создание длинного скриншота ("Скриншот всей страницы") позволяет сохранить в формате PDF все содержимое документа, веб-страницы, заметки или электронного письма в приложениях Apple. Сделайте обычный скриншот (одновременно нажмите боковую или верхнюю кнопку и кнопку увеличения громкости)

Коснитесь фото скриншота в нижнем левом углу, прежде чем оно исчезнет

Выберите опцию "Скриншот всей страницы" в верхнем правом углу (опция появится только в том случае, если на экране отображается содержимое, превышающее по объему одну страницу)

Прежде чем сохранить, вы можете просмотреть все страницы, сделать разметку и многое другое

Вы также можете коснуться значка обрезки (квадратный значок рядом с "Готово"), чтобы отредактировать и выбрать какую часть "Снимка всей страницы" вы хотите сохранить

Нажмите либо "Готово" в верхнем левом углу, чтобы сохранить скриншот, либо кнопку "Поделиться" в верхнем правом углу Как сделать длинный скриншот на iPhone (фото: 9to5Mac) Сторонние приложения для длинных скриншотов на iPhone Встроенная функция iOS отлично подходит для большинства случаев, но существуют ситуации, когда вам могут понадобиться сторонние приложения. Picsew Скриншот Tailor Скриншот Оба приложения можно бесплатно попробовать перед покупкой полной версии через встроенные покупки.