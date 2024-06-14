Як знищити надокучливий плющ: 6 простих способів

Використайте білий оцет

Плющ, як і багато інших рослин, чутливий до оцтової кислоти, яка змушує його засихати, тож можна спробувати облити його розчином оцту. Для цього домашнього засобу для боротьби з плющем знадобиться лише розпилювач, вода, білий оцет - і час.

Щоб зробити розчин, радять змішати воду з оцтом у пропорції 4:1 і перелити рідину до пульверизатора. Ретельно обприскайте плющ засобом, намагаючись не зачепити інші рослини.

Результати буде помітним через кілька днів після обробки - це також найкращий час для того, щоб видалити всохлий плющ і за потреби повторити процедуру

Використайте воду і сіль

Ця суміш з двох інгредієнтів також може впоратися з товстими лозами плюща, зафіксованими липкою стрічкою.

Спочатку необхідно обрізати кожну лозу садовими ножицями і обмотати прикореневе гілля скотчем разом так, щоб сформувати чашоподібну форму.

Після цього засипте "чашу" на три чверті кухонною сіллю і залийте на одну чверть водою, щоб висушити плющ протягом наступних місяців.

Зробіть мульчування

Мульчування коренів плюща - ще один простий метод, який може допомогти в боротьбі зі стійким наземним плющем.

Створюючи товсті шари мульчі з трави, старого картону, сухого листя, газет або інших матеріалів, що біологічно розкладаються, можна заглушити коріння.

Це пригнічує ріст рослини, перекриваючи їй доступ до світла, води і повітря та запобігаючи подальшому зростанню.

Видаліть коріння

Плющ, що лазить по деревах, можна легко видалити за допомогою ножиць або секатора. Насамперед обріжте ліани на рівні талії - приблизно на метр вище основи стовбура дерева садовими ножицями по всьому периметру.

Працюйте обережно, щоб не пошкодити кору дерева. Видаліть якомога більше коренів плюща навколо стовбура вручну - і спостерігайте за ділянкою протягом місяця.

Використайте засіб проти бур'янів

Куплений в магазині засіб для знищення бур'янів чудово підходить для витривалих плющів - а використовувати його досить просто. Для полегшення роботи можна вкоротити довгі лози.

Після цього нанесіть засіб від бур'янів на заземлене коріння плюща, щоб запобігти його повторному відростанню. Залишки корінців і вусиків зішкребіть сталевою щіткою.

Використайте гербіцид для коріння

Якщо плющ стійкий до попередніх методів, можна використати більш агресивний засіб - гербіцид. Відмітьте приблизно пів метра плюща від основних коренів, залишивши їх необробленими.

Потім розріжте плющ, та утилізуйте довгі частини. Обприскайте лози та листя, що стирчать з-під землі, гербіцидом на ваш вибір. За якийсь час плющ має всохнути і зникнути.