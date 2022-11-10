Як змінився ринок праці на тлі відключень світла: аналіз і прогноз експертів

Залежно від типу працевлаштування, роботодавці по-різному відреагували на жовтневі обстріли.

За даними експертів, кількість вакансій на повну зайнятість суттєво не змінилася. Так, у 4 із 5 сферах, куди найбільше шукали працівників, кількість пропозицій протягом жовтня знизилася в середньому на 5%.

Зазначається, що зменшення активності роботодавців відбулося у першій хвилі обстрілів у жовтні, проте надалі ринок встояв та продовжував наповнюватися пропозиціями роботи.

Кількість розміщених вакансій на ресурсі на повну зайнятість

Дані OLX

Середні зарплати найбільш затребуваних професій протягом жовтня - не змінилися.

Дані OLX

Загалом аналітики не прогнозують різкого падіння в Україні вакансій "на місці" через російські обстріли, оскільки вітчизняний бізнес "пристосовується до нових реалій і знаходить альтернативні варіанти роботи".

При цьому звертається увага, що важливість забезпечення продовольством, виробництвом та постачанням сировини та відновлення зруйнованої інфраструктури робитимуть робітничі професії в Україні більш актуальними.

Якщо ж розглядати типову реакцію ринку праці на сезон, то впродовж листопада очікується закономірне зменшення кількості пропозицій роботи в усіх сферах, яке досягне свого мінімуму в грудні, кажуть експерти.

Чи знизився попит на дистанційну роботу

Дійсно, зараз фіксується зменшення попиту на віддалене працевлаштування майже на чверть.

Так, відключення світла суттєво впливають на робочі процеси, і через відсутність електроенергії багато українців, які працюють віддалено, не можуть її повноцінно виконувати.

У такому разі згідно із законом України нести збитки повинен роботодавець або ж забезпечити працівника відповідним обладнанням для безперебійної роботи. Тож, зазначають аналітики, зниження попиту на працівників на дистанційці стало "цілком логічною реакцією ринку".

За даними OLX Робота, відчутно зменшилася пропозиція роботи для адмінперсоналу та IT.

Кількість розміщених вакансій на віддалену роботу

Дані OLX

Українці активніше шукають роботу

Результати соцопитування групи "Рейтинг" вказують на уповільнення динаміки, яка спостерігалася останні три місяці, показники повернення українців на робочі місця. Серед тих, хто був працевлаштований до повномасштабної війни, восени лише 59% працювали. З них:

34% повноцінно;

19% віддалено чи частково;

6% виявили нову роботу.

Попри такі невтішні дані, українці не втрачають бажання працевлаштуватися. Підтверджують це пошукові запити на OLX, які незважаючи на обстріли на першому тижні листопада зросли:

Дані OLX