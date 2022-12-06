Як змінилися ЗСУ: 10 фактів про українську армію, яких ви точно не знали

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. За час існування українське військо стало на ноги, зміцнилося та "показало зуби" нібито другій армії світу.

Спеціально до цього дня Styler зібрав найцікавіші факти про ЗС України.

Українська армія має найбільше професійних свят

День ЗСУ - це професійне свято всіх військових в Україні. Окрім того, на кожну ланку є й свої свята. Серед них: День авіації, День воєнної розвідки, День військового журналіста тощо. Є також дати вшанування пам'яті загиблих.

6 грудня об'єднує всі складові української армії:

Повітряні сили

Сухопутні війська

Військово-морські сили

Десантно-штурмові війська

Сили спеціальних операцій

Українці тотально довіряють військовослужбовцям

За даними досліджень, понад 90% українців довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО\ООС. Це проявляється у постійних донатах, швидких закриттях зборів тощо.

Кількість жінок у ЗСУ - одна з найбільших серед армій НАТО

Станом на 28 листопада в лавах ЗСУ служить 59 786 жінок. Таку цифру повідомив міністр оборони Олексій Резніков. А в бойових діях беруть участь майже 5 000 жінок.

Понад 350 жінок відзначили державними нагородами. Також дві військовослужбовиці мають посмертне звання Героя України.

До речі, нещодавно представили жіночу військову форму. Поки відшито лише 100 комплектів, проте процес підготовки триває.

Так виглядає військова жіноча форма (фото: facebook.com/LvivskaODA)

Наймолодша військова одиниця ЗСУ

Наймолодшими силами в сучасних ЗСУ - це Сили територіальної оборони. Їхньому створенню передував закон "Про основи національного спротиву" від 1 січня 2022 року.

За перший тиждень повномасштабної війни лави ТрО поповнили понад 100 тисяч бійців. У багатьох містах вони брали участь у боях, звільненні міст, контрнаступальних діях.

За це сотні бійців ТрО вже відзначені державними нагородами.

Українській армії присвячено понад 100 пісень

Після 24 лютого українські артисти та музиканти почали писати патріотичні, підбадьорливі пісні про ЗСУ. Ці композиції дуже полюбилися українцям і приносять кошти на благодійних концертах виконавців.

Серед найвідоміших хітів:

"Місто Марії", Океан Ельзи

"Чути Гімн", Skofka

"Я твоя зброя", Христина Соловій

"Ой у лузі", Андрій Хливнюк & Kiyany

"Героям", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Здатність завдавати нищівних ударів

У листопаді ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських окупантів. За місяць було ліквідовано майже 17 000 ворожих військовослужбовців. А від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 90 000 солдатів.

За офіційними даними, за 10 років війни в Афганістані СРСР втратив близько 15 000 радянських військовослужбовців загиблими. Тобто це шість разів менше, ніж за дев'ять місяців широкомасштабної війни в Україні.

Кількість вбитих російських військових (фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

22 наймогутніша армія світу

За даними рейтингу Global Firepower, у 2022 році армія України опинилася на 22 місці за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн.

У дослідженні зазначили, що до військової служби теоретично можуть бути придатні 15 500 000 українців з майже 44 000 000 громадян.

Окрім того, Україна посідає 9 місце у світі за кількістю резервістів, випереджаючи навіть США.

Зміни в устрої ЗСУ

У Союзі було заведено вітатися фразою "Бажаю здоров'я". Однак зараз українське військо промовляє "Слава Україні - Героям Слава". Замінили також більшовицьке звертання "товариш" на "пан".

Відбулися певні зміни у формі військовослужбовців. Десантники та морські піхотинці відмовились від радянських блакитних і чорних беретів. Натомість одягнули берети кольорів марун та морської хвилі.

Змінені кольори беретів (фото: vpus.kl.com.ua)

Армійці також мають забобони

Військові, як і представники інших професій, мають свої прикмети. Ось деякі з них:

Перед тим, як залізти в кабіну, пілот за годинниковою стрілкою обходить літак.

Сапери ніколи не рахують знешкоджені міни. Тому можете не питати у сапера, скільки мін чи розтяжок він знешкодив.

Не голитися перед важливим завданням.

Не рекомендують фотографуватися зі зброєю. Це погана прикмета.

У льотчиків немає літака з номером 13.

Коли проводжають колону, йде команда "по машинах", а військового гукнули рідні або близькі - не обертатись.

Військові ЗСУ - нові улюбленці народу

Сучасні технології та наявність соціальних мереж робить військовослужбовців досить медійними персонами. Користувачі люблять читати та слухати їхні історії з передової, дивитися, як проходять будні на війні.

Своєю чергою представники ЗСУ радо йдуть на контакт і, якщо є можливість, дають інтерв'ю, коментарі тощо. Часто навіть є творцями мемів, які потім ширяться інтернетом.