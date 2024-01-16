Як змінились головні актори трилогії "Володар перснів" (фото)

Елайджа Вуд

Виконавця головної ролі Фродо Торбіна історія "Володаря перснів" зробила справжньою зіркою. Тож, після виходу першої частини фільму кар'єра Вуда пішла вгору.

Вуду зіграв у таких фільмах, як: "Вічне сяйво чистого розуму", "Американський тато", "Острів скарбів" тощо. Зараз актор активно знімається у кіно та бере активну участь у вихованні власних дітей.

Елайджа Вуд (фото: Кіноріум)

Орландо Блум

Після того, як Блум виконав роль Леголаса, його кар'єра молодого почала активно розвиватися. Він зіграв у "Піратах Карибського моря" разом з Джонні Деппом, "Трої", "Гоббіту" та багатьох інших фільмах.

Зараз Орландо й досі залишається популярним актором та секс-символом кінематографа.

Орландо Блум (фото: Кіноріум)

Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Лів Тайлер

Роль Арвен, яку втілила на екранах 24-річна Лів Тайлер, принесла світову популярність. Акторка мала чимало робіт у кіно. Після "Володаря перснів" вона зіграла у таких картинах, як: "Незнайомці" , "До зірок" та інших. Нині акторка заміжня вдруге та виховує дітей.

Лів Тайлер (фото: Кіноріум)

Шон Бін

Шон Бін зіграв свою одну з найвідоміших ролей Боромира, яка зробила з нього зірку, адже він також виконав ролі у таких стрічках, як: "Острів", "Троя" і "Гра престолів", що зробило його шалено популярним.

Шон Бін (фото: Кіноріум)

Ієн Маккален

Ієн Маккеллен зіграв роль Гендальфа, коли йому було 62 роки. Найбільшу популярність актору принесли ще й такі картини як: "Люди Ікс", "Код да Вінчі", "Доктор Хто", "Росомаха".

Нині знаменитості 84 роки, однак вік не заважає йому продовжувати зніматися далі у кіно.

Ієн Маккален (фото: Кіноріум)

Ієн Маккален (фото: instagram.com/ianmckellen)

Кейт Бланшет

Бланше зіграла роль Галадрієль у фільмі "Володар перснів", яка подарувала їй славу. Щоправда, на цю роль зірка вже прийшла популярною артисткою.

Стрічка "Володар перснів" принесла їй визнання та чимало нагород. Кейт знялася у таких фільмах, як: "Вавилон", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Тор" та інших. Нині Бланшет перебуває у шлюбі зі сценаристом Ендрю Аптоном. Разом пара виховує трьох спільних дітей, а також названу доньку.

Кейт Бланшет (фото: Кіноріум)

Кей Бланшет (фото: instagram.com/cate_blanchettofficial)

Вігго Мортенсен

До ролі Арагона у "Володарі перснів" кар'єра Вігго стрімко росла вгору, а після виходу фільму його стали частіше запрошувати знятися в успішних проектах. Щоправда, за ним закріпилася роль злодія.

Актор зіграв у таких фільмах, як: "Зелена книга", "Капітан Фантастік" та інших. Нині акторові 64 роки і він все ще зберіг свою популярність.

Вігго Мортенсен (фото: Кіноріум)