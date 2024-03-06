Сильна, любляча, успішна: як змінилася за роки Яніна Соколова (фото)

Яніна Соколова є однією з тих, про кого можна сказати "Рупор правди", адже вона ніколи не приховує того, що думає. її життя є досить насиченим і мінливим, а ось кар’єра стабільною та успішною.

Як змінювалась Яніна Соколова

Яніна має дві вищі освіти, спочатку вона вивчилась на психолога у Запоріжжі, а згодом вступила в Києві, в університеті ім. Карпенко-Карого.

Свою журналістську кар’єру вона розпочала у рідному Запоріжжі, а саме у запорізькому видавництві "Телесіті". згодом вона працювала кореспонденткою газети "Запорізька січ" та стажувалася на запорізькому каналі TV5 та працювала там ведучою прогнозу погоди.

Згодом Соколову доля завела у Луганськ, а потім довела й до Києва. Щоправда, журналістика - це не єдина професія, яку за своє життя опанувала Яніна. Крім основної професії, Яніна ще й професійна акторка, вона грала у театрі з відомими українськими акторами. А також вона грала у кіно.

Як змінювалась Яніна Соколова (фото: instagram.com/yanina_sokolova)

Попри шалений графік та велику зайнятість, журналістка змогла побудувати й родину. У 2010 році жінка вийшла заміж і виховує двох синів Мирона та Миколу.

Крім своєї професійної діяльності жінка активний громадський діяч, вона має кілька важливих соціальних проектів, наприклад, "Фонд Яніни". Наразі ж Яніна активно допомагає військовим і це є надважливою місією.

Проте у житті Соколової не все йшло так гарно, як це може здатися, адже успішна кар’єра, міцна родина і соціальна позиція - вражають. Але на шляху жінки з’явилась онкологія, яку Яніна поборола, хоча й було дуже важко.

Цю історію своєї боротьби за життя ведуча описала в книзі "Я.Ніна", а згодом за цією історією було знято картину.

Зараз же її життя наповнене важливими проектами та допомогою військовим. Яніна не припиняє чітко та іноді різко висловлювати свою позицію з будь-якого соціально важливого приводу.

Як змінювалась Яніна Соколова (фото: instagram.com/yanina_sokolova)