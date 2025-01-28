Як зменшити втому на роботі: вчені назвали два ключові та ефективні способи

На багатьох роботах здається, що не вистачає годин, аби все переробити або людині недостатньо натхнення, сил та енергії. І головна проблема кожного робітника - сильна втома. Саме ця проблема зацікавила вчених і вони провели дослідження, щоб з'ясувати, як можна допомогти працівнику.

Яких два ключових способи допоможуть подолати втому на роботі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Contemporary Accounting Research.

Дослідники з Університету Вейк-Форест, Університету Співдружності Вірджинії та Північно-Східного університету США провели масштабний аналіз, щоб знайти фактори, які впливають на падіння та злети у працівників в робочий час.

Вони виявили, що є два способи, які дійсно допомагають подолати втому та відсутність енергії - це мікроперерви та підтримка керівника.

У ході дослідження вчені побачили, що ці два фактори позитивно вплинули на втому в кінці дня, а також на якість сну та енергію на наступний день. Використання обох заходів разом виявилося найбільш ефективним у боротьбі з втомою.

"По-перше, мікроперерви - це простий і економічно ефективний спосіб подолати втому, особливо, коли робоче навантаження велике. По-друге, підтримка керівника відіграє вирішальну роль у зменшенні втоми", - підкреслює бухгалтер Школи бізнесу VCU Ліндсей Андіола.

Він додав, що разом ці два механізми пропонують суттєве полегшення для професіоналів, які працюють у напружений час або інші періоди високого стресу.

На додаток, експерименти показали, що невеликі перериви також пов'язані з підвищенням точності під час перевірок на роботі та розрахунків, в це значно знижує стрес та тиск на працівника. Для прикладу вчені навели дані про роботу бухгалтерів.

"Бухгалтери та економісти постійно стикаються з обмеженням термінів, довгими робочими днями та значними робочим навантаженням. Ці вимоги до роботи призводять до високого рівня втоми та виснаження, що може негативно вплинути на якість аудиту в короткостроковій перспективі та збільшити плинність кадрів у довгостроковій перспективі", - підкреслюють дослідники.

Вони додали, що ефективні мікроперерви можуть тривати всього декілька хвилин: це може включати читання короткої статті новин, пауза на каву або трошки часу, щоб зробити розтяжку.

Водночас підтримка керівника може виглядати так: перевірка співробітника, пропозиція допомоги та вдячність за те, що він робить.

"Запроваджуючи ці стратегії, фірми можуть підвищити як добробут співробітників, так і якість роботи, зрештою сприяючи більш стабільному та продуктивному робочому середовищу", - резюмують вчені.