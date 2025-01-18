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Як зменшити любов до солоного і прожити довше? Три простих способи

Субота 18 січня 2025 13:04
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Як зменшити любов до солоного і прожити довше? Три простих способи Фото: Як додавати в їжу менше солі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чому ми так любимо солону їжу? Відповідь ховається в нашій еволюції. У давнину нестача калорій і натрію була смертельно небезпечною, тому ті, хто мав сильну тягу до солоного й калорійного, виживали й передавали свої гени нащадкам.

Як вживати менше солі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Але сучасний світ змінив усе. Сьогодні сіль у кожній страві. Вона не лише додає смак, а й є консервантом, який забезпечує довговічність продуктів. Саме тому улюблені ковбаси, чіпси та консерви часто є "сіллю з м’ясом", а не навпаки.

Чи можна відучитися любити солоне?

Вчені довели, що смакові вподобання - це звичка, яку можна змінити.

Звикання до солоного: У дослідженнях піддослідним давали пересолені страви, і з часом вони почали смакувати краще.

Відучення від солі: Людей посадили на низькосольову дієту на 5 місяців. Результат? Їм почала подобатися менш солона їжа.

Нові вподобання: Учасникам експерименту давали їсти недосолений хліб стільки, скільки захочуть. Спочатку вони з’їдали мало, але поступово почали їсти більше, оскільки їм почав подобатися смак.

Як зменшити споживання солі

  • Менше ультраперероблених продуктів: Уникайте ковбас, чіпсів та консервів.
  • Не пересолюйте страви: З часом смакові рецептори адаптуються до менш солоного.
  • Готуйте самі: Контролюйте кількість солі у своїх стравах.

Зменшення солі в раціоні покращує здоров’я серця і знижує ризик серцево-судинних захворювань. І головне - ваш організм не протестуватиме, а лише подякує за зміни.

До речі, названо головну небезпеку морської капусти, про яку майже ніхто не знає.

Дізнайтеся про чотири продукти, які калічать підшлункову.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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