Як зменшити любов до солоного і прожити довше? Три простих способи
Чому ми так любимо солону їжу? Відповідь ховається в нашій еволюції. У давнину нестача калорій і натрію була смертельно небезпечною, тому ті, хто мав сильну тягу до солоного й калорійного, виживали й передавали свої гени нащадкам.
Як вживати менше солі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Але сучасний світ змінив усе. Сьогодні сіль у кожній страві. Вона не лише додає смак, а й є консервантом, який забезпечує довговічність продуктів. Саме тому улюблені ковбаси, чіпси та консерви часто є "сіллю з м’ясом", а не навпаки.
Чи можна відучитися любити солоне?
Вчені довели, що смакові вподобання - це звичка, яку можна змінити.
Звикання до солоного: У дослідженнях піддослідним давали пересолені страви, і з часом вони почали смакувати краще.
Відучення від солі: Людей посадили на низькосольову дієту на 5 місяців. Результат? Їм почала подобатися менш солона їжа.
Нові вподобання: Учасникам експерименту давали їсти недосолений хліб стільки, скільки захочуть. Спочатку вони з’їдали мало, але поступово почали їсти більше, оскільки їм почав подобатися смак.
Як зменшити споживання солі
- Менше ультраперероблених продуктів: Уникайте ковбас, чіпсів та консервів.
- Не пересолюйте страви: З часом смакові рецептори адаптуються до менш солоного.
- Готуйте самі: Контролюйте кількість солі у своїх стравах.
Зменшення солі в раціоні покращує здоров’я серця і знижує ризик серцево-судинних захворювань. І головне - ваш організм не протестуватиме, а лише подякує за зміни.
До речі, названо головну небезпеку морської капусти, про яку майже ніхто не знає.
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