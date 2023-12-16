Як не зламати кінцівки під час ожеледиці: поради реабілітолога
Коли на вулицях утворюється ожеледиця, пацієнтів травмпунктів також стає більше. Однією з найпоширеніших травм є перелом, який може бути відкритим і закритим. Однак досить часто травмування можна уникнути.
Як це зробити, розповіла фізичний терапевт і реабілітолог Ольга Волошина в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).
Чи збільшилася кількість травмувань у період зими
За словами лікарки, кількість травмувань однозначно виросла з настанням холодів, снігу та перепадів температури. Це викликало сильну ожеледицю на дорогах.
Наразі фахівець спостерігає зростання кількості переломів кінцівок (найчастіше верхніх), а також травми сухожиль.
"До цього призводять декілька факторів: погано розчищені тротуари та узбіччя доріг, а також необачне поводження дітей і дорослих на вуличних гірках, де з'їжджають за допомогою санок тощо", - розповідає Ольга.
При цьому найчастіше травмуються люди до 40 років, а не пенсіонери.
"Це пов'язано з тим, що люди старшого віку в такі погодні умови обмежують час перебування на вулиці. А молодші навпаки. На всі гірки теж ходять відносно молоді люди", - зауважила експерт.
Як вберегтися від падінь і переломів
Щоб вберегтись від падінь та переломів, лікар радить дотримуватись деяких основних правил:
- ходити обережно і без поспіху
- не тримати руки в кишенях. Тоді легше буде балансувати у випадку слизької дороги під ногами.
- не тримати в руках смартфони та інші гаджети з тієї ж причини
- правильно добирати взуття. Найкраще для пересування на вулицях взимку підходить взуття із так званою "тракторною" підошвою. Для людей літнього віку можливе використання льодоходів чи допоміжних засобів для пересування.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо ви запідозрили в себе перелом кінцівки.
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