Переломи частішають. Як собі допомогти, якщо ви запідозрили травму кінцівки

Коли на дорогах з'являється ожеледиця, випадки травмування кінцівок частішають. При цьому ви можете обійтися лише синцем, а можете отримати серйозну травму, на загоєння якої знадобиться час.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, що робити, якщо ви запідозрили в себе перелом і якими вони бувають.

Якими бувають переломи

Медицина розрізняє два типи переломів: відкритий і закритий. З назв зрозуміло, що відкритий перелом видно ззовні, і він є набагато гіршим за симптоматикою. Закритий перелом ви можете навіть відразу не відчути.

Для усіх переломів характерні:

різкий біль при будь-яких рухах і навантаженнях

зміна положення та форми кінцівки

укорочення кінцівки

порушення функцій кінцівки

набряклість і синець в зоні перелому

Відкритий перелом характеризується відкритою раною, яка болить і, можливо, кровоточить. При закритому переломі шкіра залишається цілісною, однак на місці травми може з'явитися гематома, синець чи набряк. Ви також будете відчувати біль.

Що робити у разі травми кінцівок

У разі відкритого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки. Вона може стати незвично рухливою чи набути неприродного положення. У такому випадку потрібно:

розрізати одяг та оглянути рану

якщо є кровотеча, зупинити її, наклавши пов'язку чи кровоспинний джгут вище рани

після зупинки кровотечі накласти на рану стерильну чисту пов'язку

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю

якщо ви пройшли відповідне навчання, знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації, не чіпайте її.

вкрити людину термопокривалом чи ковдрою

наглядати за нею до приїзду медиків

у разі погіршення стану до приїзду бригади "екстренки" зателефонувати за номером 103 ще раз

Закритий перелом також характеризується болем, неприродним положенням чи деформацією кінцівки. У такому разі необхідно:

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю

якщо ви пройшли відповідне навчання, знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації, не чіпайте її.

вкрити людину термопокривалом чи ковдрою

постійно наглядати за людиною до приїзду медиків

у разі погіршення її стану до приїзду бригади "екстренки" зателефонувати за номером 103 ще раз

Для того, щоб уникнути травмування на вулиці, носіть взуття й одяг, які відповідають сезону; плануйте для пересування трохи більше часу, щоби не поспішати; витягайте руки з кишень, коли ідете; уважно дивіться, куди ступаєте.