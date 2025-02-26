Як живуть діти Арнольда Шварценеггера: син від покоївки, красунчик Патрік, Крістофер та їхні сестри

Кетрін Юніс Шварценеггер Пратт

Кетрін Шварценеггер - старша донька Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Вона народилася 13 грудня 1989 року в Лос-Анджелесі, а її друге ім’я - Юніс - данина пам’яті бабусі по материнській лінії, Юніс Кеннеді, молодшої сестри президента Джона Ф. Кеннеді. Кетрін Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Попри те, що Кетрін виросла в політичній родині, вона завжди заявляла, що цей шлях її не цікавить.

У 2010 році Кетрін стала авторкою бестселера за версією New York Times - її перша книга "Розкіш того, що маєш: секрети любові до внутрішньої та зовнішньої краси від того, хто пройшов цей шлях" вийшла, коли їй було всього 21 рік. Кетрін Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Через два роки вона закінчила Університет Південної Каліфорнії та опублікувала ще одну книгу - "Я щойно закінчила… Що тепер?", яка допомагає молодим випускникам зорієнтуватися у дорослому житті.

Батько Кетрін завжди підтримував доньку. "Я люблю свою дочку Кетрін", – сказав Шварценеггер під час виступу в "Jimmy Kimmel Live!" у лютому 2022 року. Він також тепло відгукується про її чоловіка, актора Кріса Претта, називаючи його "фантастичним хлопцем" і "чудовим зятем". Кетрін Шварценеггер з батьком і чоловіком (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Кетрін і Кріс почали зустрічатися у 2018 році після знайомства в церкві. Уже в січні 2019 року пара заручилася, а в червні того ж року одружилася на камерній церемонії.

У 2020-му вони стали батьками доньки Лайли, а у 2022-му народилася ще одна дівчинка - Елоїза. У листопаді 2024 року у подружжя з’явилася третя дитина - син Форд. Кетрін Шварценеггер з дітьми (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Крістіна Марія Аурелія Шварценеггер

Друга донька Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, Крістіна Шварценеггер, народилася 23 липня 1991 року в Лос-Анджелесі.

Вона пішла слідами матері та у 2013 році закінчила Джорджтаунський університет (альма-матер Шрайвер), здобувши ступінь бакалавра англійської мови. Пізніше Крістіна вивчала архітектуру інтер’єру в Школі дизайну Парсонса, а також три роки працювала редактором у бренді стилю життя "Goop" Гвінет Пелтроу, де висвітлювала теми, пов’язані зі здоров’ям і самопочуттям. Крістіна Шварценеггер з батьком (фото: facebook.com/arnold)

Крістіна також є засновницею Ради засновників "Special Olympics".

"Мені подобається привертати увагу до тих, хто почувається виключеним, і висвітлювати їхній досвід. У результаті всі ми відчуваємо себе визнаними й, зрештою, розуміємо, що наші відмінності насправді є нашими суперсилами", - зазначила вона.

Крістіна разом із Марією Шрайвер виступила співвиконавчим продюсером документального фільму "Прийми таблетки", який вийшов на Netflix у 2018 році. Крістіна Шварценеггер з батьком (фото: facebook.com/arnold)

Патрік Арнольд Шрайвер Шварценеггер

Патрік Шварценеггер народився 18 вересня 1993 року в Лос-Анджелесі і став третьою дитиною Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер.

Він будує кар’єру в Голлівуді як актор і модель. Патрік дебютував у кіно ще у 2006 році, зігравши невелику камео-роль у фільмі "Запасні гравці". Згодом він додав до свого акторського портфоліо такі проєкти, як "Зухвалість" від Netflix (2021) та кримінальний серіал "Сходи" на HBO Max (2022). Патрік Шварценеггер (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

"Обидва мої батьки пишаються мною. Це досить сюрреалістично, тому що я пам’ятаю, як ріс і ходив на зйомки разом із татом - це було моє улюблене заняття. Він справді пишається мною, і вони мене дуже підтримують. Я не міг бажати кращого батьківського дуету", - розповів Патрік у 2020 році Today. Патрік Шварценеггер (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

У грудні 2023 року він оголосив про заручини з дівчиною Еббі Чемпіон.

Напередодні свого дебюту у 3-му сезоні "Білого лотоса" в лютому 2025 року красунчик розповів журналу Time, що тримав прослуховування на роль у таємниці від своєї родини, які вже були великими шанувальниками серіалу. Патрік Шварценеггер з коханою(фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

Коли він дізнався, що отримав роль, спочатку поділився цією новиною з коханою, а потім повідомив рідним.

Крістофер Сарджент Шрайвер Шварценеггер

Крістофер народився 27 вересня 1997 року в Лос-Анджелесі. Наймолодша дитина в родині Шварценеггера та Шрайвер веде приватне життя, залишаючись поза увагою публіки. У 2020 році він завершив навчання в Мічиганському університеті, проте через пандемію COVID-19 випускна церемонія відбулася в онлайн-форматі. Крістофер Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

На честь 24-річчя Крістофера у 2021 році Арнольд поділився серією милих знімків із сином, розповівши, що у нього дуже активний спосіб життя.

"З усіма твоїми тренуваннями - бокс, важка атлетика, розтяжка, велоспорт - я просто не встигаю за тобою! Я люблю тебе і щодня пишаюся тобою!", - жартома написав він. Крістофер Шварценеггер з батьком (фото: facebook.com/arnold)

Джозеф Баена

Джозеф Баена - син Арнольда Шварценеггера та його хатньої робітниці Мілдред Патриції Баени. Він народився 2 жовтня 1997 року. Його мати довгий час приховувала правду про його батька, і лише через сім-вісім років стало очевидним, що хлопчик напрочуд схожий на Арнольда. Джозеф Баена (фото: instagram.com/joebaena)

Шварценеггер розповів про цей роман у документальному фільмі "Арнольд", прем’єра якого відбулася в червні 2023 року на Netflix. Він назвав свою невірність "великою помилкою", проте підкреслив, що пишається своїм сином і не хоче, щоб той відчував себе небажаним у цьому світі.

Джозеф поділився своїми спогадами про стосунки з батьком у подкасті Софії та Сікстіни Сталлоне "Unwaxed", що вийшов у січні 2022 року. Джозеф Баена (фото: instagram.com/joebaena)

"Між нами пройшов певний час, перш ніж ми дійсно зблизилися. Я мав навчитися вільно жартувати з татом і говорити з ним про що завгодно", - зазначив він.

Зараз батько і син часто разом займаються спортом. Джозеф пішов слідами Арнольда в бодібілдингу та називає його "найкращим тренувальним партнером у світі". У 2019 році, після закінчення Університету Пеппердайн, він навіть відтворив кілька культових поз Шварценеггера у своїх публікаціях в Instagram. Джозеф Баена (фото: instagram.com/joebaena)

Окрім занять бодібілдингом, Джозеф також будує кар'єру в кіно. У 2021 році він працював над своїм першим фільмом "Травля". Крім того, він є агентом з нерухомості.