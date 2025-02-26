Як живуть діти Арнольда Шварценеггера: син від покоївки, красунчик Патрік, Крістофер та їхні сестри

Арнольд Шварценеггер - не лише легенда Голлівуду та культовий бодибілдер, а й багатодітний батько. У нього п’ятеро дітей, і кожен із них обрав свій шлях у житті. Хтось пішов у кіноіндустрію, інші зробили кар’єру в бізнесі чи модній індустрії.
Як сьогодні живуть сини та доньки "Термінатора" - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Кетрін Шварценеггер - старша донька Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Вона народилася 13 грудня 1989 року в Лос-Анджелесі, а її друге ім’я - Юніс - данина пам’яті бабусі по материнській лінії, Юніс Кеннеді, молодшої сестри президента Джона Ф. Кеннеді.
Попри те, що Кетрін виросла в політичній родині, вона завжди заявляла, що цей шлях її не цікавить.
У 2010 році Кетрін стала авторкою бестселера за версією New York Times - її перша книга "Розкіш того, що маєш: секрети любові до внутрішньої та зовнішньої краси від того, хто пройшов цей шлях" вийшла, коли їй було всього 21 рік.
Через два роки вона закінчила Університет Південної Каліфорнії та опублікувала ще одну книгу - "Я щойно закінчила… Що тепер?", яка допомагає молодим випускникам зорієнтуватися у дорослому житті.
Батько Кетрін завжди підтримував доньку. "Я люблю свою дочку Кетрін", – сказав Шварценеггер під час виступу в "Jimmy Kimmel Live!" у лютому 2022 року. Він також тепло відгукується про її чоловіка, актора Кріса Претта, називаючи його "фантастичним хлопцем" і "чудовим зятем".
Кетрін і Кріс почали зустрічатися у 2018 році після знайомства в церкві. Уже в січні 2019 року пара заручилася, а в червні того ж року одружилася на камерній церемонії.
У 2020-му вони стали батьками доньки Лайли, а у 2022-му народилася ще одна дівчинка - Елоїза. У листопаді 2024 року у подружжя з’явилася третя дитина - син Форд.
Друга донька Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, Крістіна Шварценеггер, народилася 23 липня 1991 року в Лос-Анджелесі.
Вона пішла слідами матері та у 2013 році закінчила Джорджтаунський університет (альма-матер Шрайвер), здобувши ступінь бакалавра англійської мови. Пізніше Крістіна вивчала архітектуру інтер’єру в Школі дизайну Парсонса, а також три роки працювала редактором у бренді стилю життя "Goop" Гвінет Пелтроу, де висвітлювала теми, пов’язані зі здоров’ям і самопочуттям.
Крістіна також є засновницею Ради засновників "Special Olympics".
"Мені подобається привертати увагу до тих, хто почувається виключеним, і висвітлювати їхній досвід. У результаті всі ми відчуваємо себе визнаними й, зрештою, розуміємо, що наші відмінності насправді є нашими суперсилами", - зазначила вона.
Крістіна разом із Марією Шрайвер виступила співвиконавчим продюсером документального фільму "Прийми таблетки", який вийшов на Netflix у 2018 році.
Патрік Шварценеггер народився 18 вересня 1993 року в Лос-Анджелесі і став третьою дитиною Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер.
Він будує кар’єру в Голлівуді як актор і модель. Патрік дебютував у кіно ще у 2006 році, зігравши невелику камео-роль у фільмі "Запасні гравці". Згодом він додав до свого акторського портфоліо такі проєкти, як "Зухвалість" від Netflix (2021) та кримінальний серіал "Сходи" на HBO Max (2022).
"Обидва мої батьки пишаються мною. Це досить сюрреалістично, тому що я пам’ятаю, як ріс і ходив на зйомки разом із татом - це було моє улюблене заняття. Він справді пишається мною, і вони мене дуже підтримують. Я не міг бажати кращого батьківського дуету", - розповів Патрік у 2020 році Today.
У грудні 2023 року він оголосив про заручини з дівчиною Еббі Чемпіон.
Напередодні свого дебюту у 3-му сезоні "Білого лотоса" в лютому 2025 року красунчик розповів журналу Time, що тримав прослуховування на роль у таємниці від своєї родини, які вже були великими шанувальниками серіалу.
Коли він дізнався, що отримав роль, спочатку поділився цією новиною з коханою, а потім повідомив рідним.
Крістофер народився 27 вересня 1997 року в Лос-Анджелесі. Наймолодша дитина в родині Шварценеггера та Шрайвер веде приватне життя, залишаючись поза увагою публіки. У 2020 році він завершив навчання в Мічиганському університеті, проте через пандемію COVID-19 випускна церемонія відбулася в онлайн-форматі.
На честь 24-річчя Крістофера у 2021 році Арнольд поділився серією милих знімків із сином, розповівши, що у нього дуже активний спосіб життя.
"З усіма твоїми тренуваннями - бокс, важка атлетика, розтяжка, велоспорт - я просто не встигаю за тобою! Я люблю тебе і щодня пишаюся тобою!", - жартома написав він.
Джозеф Баена - син Арнольда Шварценеггера та його хатньої робітниці Мілдред Патриції Баени. Він народився 2 жовтня 1997 року. Його мати довгий час приховувала правду про його батька, і лише через сім-вісім років стало очевидним, що хлопчик напрочуд схожий на Арнольда.
Шварценеггер розповів про цей роман у документальному фільмі "Арнольд", прем’єра якого відбулася в червні 2023 року на Netflix. Він назвав свою невірність "великою помилкою", проте підкреслив, що пишається своїм сином і не хоче, щоб той відчував себе небажаним у цьому світі.
Джозеф поділився своїми спогадами про стосунки з батьком у подкасті Софії та Сікстіни Сталлоне "Unwaxed", що вийшов у січні 2022 року.
"Між нами пройшов певний час, перш ніж ми дійсно зблизилися. Я мав навчитися вільно жартувати з татом і говорити з ним про що завгодно", - зазначив він.
Зараз батько і син часто разом займаються спортом. Джозеф пішов слідами Арнольда в бодібілдингу та називає його "найкращим тренувальним партнером у світі". У 2019 році, після закінчення Університету Пеппердайн, він навіть відтворив кілька культових поз Шварценеггера у своїх публікаціях в Instagram.
Окрім занять бодібілдингом, Джозеф також будує кар'єру в кіно. У 2021 році він працював над своїм першим фільмом "Травля". Крім того, він є агентом з нерухомості.
До слова, раніше 52-річна Кемерон Діаз вперше показала обличчя свого 1-річного сина.
Також Віталій Козловський зворушив емоційним відео з синочком Оскаром.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram-сторінки Арнольда, Кетрін, Крістіни, Патріка, Джозефа Шварнеггерів, People, Time, Today.