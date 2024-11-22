Як зберегти картоплю без проростків до весни

Картопля є одним із найважливіших продуктів на наших столах, тому її правильне зберігання до весни - це запорука не лише економії, а й збереження смаку та якості. Якщо не дотримуватись певних умов, на бульбах можуть з'явитися проростки, які знижують їх поживну цінність.

РБК-Україна (проект Styler) надає ключові поради, які допоможуть зберегти картоплю свіжою та запобігти її проростанню.

Правильний вибір сорту

Перший крок до успішного зберігання картоплі - це вибір правильного сорту. Для тривалого зберігання найкраще підходять сорти з товстою шкіркою та низьким вмістом цукру. Наприклад, такі сорти, як "Беллароза", "Слов'янка" або "Синьоока", добре витримують зберігання в зимовий період.

Важливо також відібрати здорові бульби без пошкоджень, гнилі чи слідів хвороб. Будь-яка картопля із тріщинами чи плямами може стати джерелом псування всієї партії. Перед зберіганням рекомендується дати картоплі "відлежатися" 2-3 тижні у прохолодному місці, щоб усі пошкодження загоїлися.

Ідеальні умови зберігання

Картопля найкраще зберігається при температурі від +2°C до +4°C і вологості повітря близько 85-90%. Якщо температура буде вищою, бульби почнуть проростати, а при нижчій - стануть солодкими через перетворення крохмалю на цукор.

Місце для зберігання має бути темним, оскільки світло сприяє утворенню хлорофілу, через що картопля зеленіє і стає токсичною. Погріб, підвал або утеплена комора - ідеальні варіанти для зберігання.

Також важливо забезпечити вентиляцію, щоб запобігти накопиченню вологи та розвитку плісняви.

Як уникнути проростання картоплі

Щоб запобігти проростанню картоплі, можна скористатися кількома перевіреними методами. Одним із найпоширеніших є додавання до бульб натуральних інгібіторів росту, таких як часник або яблука. Фітонциди, що виділяються цими продуктами, сповільнюють утворення паростків.

Ще один спосіб - регулярний огляд запасів. Якщо ви помітили бульби з паростками, їх слід негайно видалити, щоб вони не "заразили" решту. Уникати використання поліетиленових пакетів також важливо, адже в них накопичується конденсат, який сприяє проростанню.

Відсутність проростків робить картоплю більш міцною та смачною (фото: Freepik.com)

Чим обробити картоплю перед зберіганням

Перед закладанням на зберігання картоплю можна обробити спеціальними розчинами, які перешкоджають гниттю та проростанню. Наприклад, багато господарів використовують слабкий розчин марганцівки для дезінфекції бульб. Це допомагає знищити бактерії та грибки на поверхні.

Інший популярний метод - обробка крейдою або деревним попелом. Ці речовини не тільки захищають картоплю від вологи, але й запобігають розвитку хвороб.

Важливо проводити обробку лише сухих бульб, щоб не створити сприятливих умов для гнилі.

Альтернативні методи зберігання

Якщо у вас немає погреба, можна використовувати альтернативні способи зберігання картоплі. Наприклад, бульби можна тримати на заскленому балконі у ящиках, утеплених мішковиною або соломою. Головне - забезпечити стабільну температуру та захист від морозу.

Ще один спосіб - використання спеціальних ящиків із термоізоляцією, які можна розташувати навіть у квартирі. У сільській місцевості популярним методом є зберігання картоплі у буртах - ямах, вкритих соломою та землею.