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Як заспокоїтися у стані стресу: покрокова інструкція від психологів мобільних бригад Фонду Ахметова

Фото: Артем Головачов (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Понад 10 років постраждалі від війни в Україні отримують психологічну допомогу від Фонду Ріната Ахметова. У 2022-му до цієї роботи долучилися мобільні бригади психологів: вони подорожують країною та підтримують мирних людей, які несуть підвищене психоемоційне навантаження у воєнний час. Фахівці провели лекцію "Як впоратися з травмою війни" для медиків у Павлограді, після якої психолог Артем Головачов поділився порадами щодо заспокоєння під час стресу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

За словами Артема, кожна людина реагує на стрес по-різному, і важливо вміти собі допомагати, щоб уникнути подальшої травматизації. Тому одна з ключових задач психологів Фонду - надати учасникам лекцій практичні інструменти із самопідтримки.

Перший крок, який радить Артем при стресовому стані, - стабілізувати своє дихання. Далі варто випити води, бажано маленькими ковтками, та виконати будь-які легкі рухи. 

"Наступний крок - повернути собі критичне мислення. Дайте відповідь: що я зараз роблю, для чого? Якщо можете побачити предмет: який це предмет? Дайте йому характеристику", - рекомендує психолог Фонду.

Якщо йдеться про хронічний стрес та вигорання, Артем Головачов дає пораду обов'язково присвячувати собі хоча б 15 хвилин на день. 

"Це може бути філіжанка кави або чаю. Може бути хобі, захоплення, спорт. Можна садити квіти або вишивати, отримувати нові знання. А ще - обов’язково виходити на соціальний контакт та підтримувати його. Нові знайомства, друзі... Важливо підтримувати та розширювати це коло", - наголошує психолог. 

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова продовжують свою роботу. Цьогоріч виїзди триватимуть протягом всієї осені: наразі вже організовано 14 зустрічей, на яких фахівці працюватимуть із мешканцями прифронтових територій, медиками та соцпрацівниками. 

Понад 1 075 000 жителів України вже отримали психологічну допомогу від Фонду під час війни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

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Рінат Ахметов