Як зараз виглядає могила Ірини Фаріон у Львові (відео)

Відома українська мовознавиця, громадська діячка та народна депутатка Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року після замаху. Вона отримала серйозні поранення і попри всі намагання лікарів, врятувати її не вдалося. Поховали громадську діячку на Личаківському цвинтарі у Львові.
Як зараз виглядає могила Ірини Фаріон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у каналі "Історія гробниць" в TikTok.
Ірину Фаріон поховали у Львові 22 липня. На прощання з громадською діячкою, мовознавицею та депутаткою прийшли тисячі людей. Після відспівування у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла уся процесія потягнулася до Личаківського цвинтаря.
Відомо, що мовознавицю поховали на центральній алеї цвинтаря, поблизу могили Володимира Івасюка, на полі №22.
Ірину Фаріон поховали у Львові 22 липня 2024 року (фото: Getty Images)
У відео, яке з'явилося в мережі, описується, як можна знайти могилу Ірини Фаріон. Потрібно йти головною алеєю, пройти повз могилу Івасюка - вона має залишитися зліва. Далі - йти центральною алеєю і зовсім скоро можна буде побачити місце поховання громадської діячки.
У перші місяці після трагедії, могилу Ірини Фаріон відвідувало дуже багато людей. Вони залишали квіти, лампадки, портрети та записки. Люди приходять помолитися та запалити свічки.
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Замах на відому мовознавицю та громадську діячку був скоєний 19 липня 2024 року поблизу її будинку у Львові. Невідомий чоловік зробив вистріл жінці у скроню.
Її одразу доправили до лікарні, де зробили операцію та підключили до апарату ШВЛ. Але за декілька годин медики повідомили, що Ірина Фаріон померла.
25 липня за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон був затриманий 18-річний В'ячеслав Зінченко. Відомо, що хлопець у 2023 році грав у складі дніпровської футбольної команди при місцевій ДЮСШ. Його затримали у Дніпрі за місцем проживання і з того часу він перебуває під вартою.
Розслідування показало, що хлопець готувався до злочину і чекав Ірину Фаріон у дворі близько двох годин. Кваліфікацію злочину було змінено і матеріали справи скеровано до суду. Зараз Зінченко загрожує довічне ув'язнення.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний ще у 2022 році став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він доєднався до ще одної групи, яка пов'язана з російською неонацистською організацією.
На думку Зінченко, Ірина Фаріон своїми діями розколювала народну єдність, і саме через це у нього виникла особиста неприязнь до неї, а згодом і думка про вбивство.
Раніше ми писали про те, що відомо про розслідування у справі вбивства Ірини Фаріон.
А ще розповідали про те, що у Львові назвали вулицю на честь Ірини Фаріон.