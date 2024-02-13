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Як зараз карають ухилянтів від мобілізації в Україні. В Нацполіції розказали правду

Як зараз карають ухилянтів в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується, а з нею збільшується і кількість тих, хто ухиляється від армії.

Як карають таких людей, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Цензор.нет".

Як карають ухилянтів в Україні 

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За його словами, на сьогодні до суду скеровано 2600 проваджень.

"Тому виключно після того, як надійдуть списки таких осіб, ми починаємо працювати. Там є певні процедури. Ми провели, до речі, низку нарад з цього приводу з представниками Міноборони, затвердили спільні алгоритми відносно того, яким чином ми будемо діяти, в чому полягає їхня робота, а в чому наша", - сказав Цуцкірідзе.

Зазначимо, що такі справи дещо повільно розглядаються у судах.

"Ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. 2022 року винесено 250 вироків, а 2023 – близько 300. Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати", -  повідомив перший заступник голови Національної поліції України.

Серед областей України, лідирують у кількості кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації, варто виокремити прикордонні регіони: Одеську, Закарпатську, Львівську та Чернівецьку області.

"Якщо аналізувати ті вироки, які вже є, то в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний",  - додав Цуцкірідзе.

 

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